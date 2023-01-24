Еще 250 окопных свечей отправят на СВО из Нижнего Тагила

Изготовлением окопных свечей жители Нижнего Тагила начали заниматься ближе к зиме. Активное участие в этом принимает Центр ветеранов боевых действий на улице Восточный проезд, 19, объявляют и проводят мастер-классы на Пархоменко, 16 и в образовательных учреждениях города. Многие приклеивают на банки бумажные обертки, на которой пишут пожелания и добрые слова бойцам, которые воют в зоне спецоперации.