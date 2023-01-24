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Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Еще 250 окопных свечей отправят на СВО из Нижнего Тагила

Сегодня, 10:29
Фото: Центр ветеранов боевых действий Нижнего Тагила
Окопные свечи для военнослужащих, находящихся на СВО, в Нижнем Тагиле изготавливают и принимают сразу в нескольких местах. Центр ветеранов боевых действий в ближайшее время готов отправить на фронт более 250 таких горелок.

Изготовлением окопных свечей жители Нижнего Тагила начали заниматься ближе к зиме. Активное участие в этом принимает Центр ветеранов боевых действий на улице Восточный проезд, 19, объявляют и проводят мастер-классы на Пархоменко, 16 и в образовательных учреждениях города. Многие приклеивают на банки бумажные обертки, на которой пишут пожелания и добрые слова бойцам, которые воют в зоне спецоперации.

Некоторые приносят уже залитые свечи, кто-то делится материалами для изготовления. Также мы собираем и другую гуманитарную помощь: нательное белье, предметы личной гигиены и медикаменты. К акции присоединились несколько магазинов, которые собирают вещи и привозят нам уже готовые коробки. Членам семей военнослужащих из Нижнего Тагила мы помогаем консультациями, точно также, как и штаб «Мы вместе», — рассказала TagilCity.ru заведующая отделением центра ветеранов боевых действий Наталья Попова.

Она отметила, что центр работает с общественной организацией по пошиву носилок. Туда отправляют материалы для изготовления, а затем забирают готовые и передают на СВО. А некоторые тагильчане сами варят металлические печки для военнослужащих на фронте.

В центе мы проводим «Уроки мужества» для школьников в «Комнате памяти» по заявкам учителей. Также выезжаем и в образовательные учреждения. Затем проходят мастер-классы по изготовлению окопных свечей. Каждый ученик приходит со своей пустой консервной банкой, — пояснила директор Вера Сорокина.
К акции по изготовлению окопных свечей присоединяются тагильчанеК акции по изготовлению окопных свечей присоединяются тагильчане
К акции по изготовлению окопных свечей присоединяются тагильчанеК акции по изготовлению окопных свечей присоединяются тагильчане
К акции по изготовлению окопных свечей присоединяются тагильчанеК акции по изготовлению окопных свечей присоединяются тагильчане
К акции по изготовлению окопных свечей присоединяются тагильчане
Фото: Центр ветеранов боевых действий Нижнего Тагила

Напомним, использование окопных (блиндажных) свечей обходится дешевле газовых горелок. Кроме того, они практичнее, так как горят около восьми часов. Использовать их военнослужащие могут для того, чтобы разогреть еду, вскипятить воду, обогреться и просушить одежду и обувь.

Фото: Центр ветеранов боевых действий Нижнего Тагила
Сбор материалов для окопных свечей на СВО объявлен в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Свечи#Военнослужащие#Гуманитарная помощь#Ветераны#Общество#Операция на Украине#Эксклюзив#Нижний Тагил
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