Фонд "Компас": Причиной массовой гибели тюленей на Каспии могут быть птицы

Posted Сегодня, 20:06
Published Сегодня, 20:06
Modified Сегодня, 20:06
Updated Сегодня, 20:06
Теперь спасать ластоногих будут специалисты экологического фонда «Компас» и ученые Дагестанского государственного университета (ДГУ). Об этом информирует newsnn.ru.
Во время визита делегации «Компаса» в Махачкалу представители фонда заявили о создании комплексной программы изучения каспийских тюленей. Ее цель – предотвратить вымирание краснокнижных животных.
В рамках программы ученые оценят состояние тюленей в различных секторах моря и установят причины сокращения их численности. Также группа волонтеров приступит к работе по мониторингу акватории и прибрежной полосы.
На базе аквакомплекса ДГУ планируется основать Международный центр изучения и реабилитации тюленя, куда будут привозить больных и раненых животных.
По словам академика РАН, доктора биологических наук Вячеслава Рожнова, на побережье до сих пор продолжают находить мертвых тюленей. Ученый заявил, что во время выброса животных специалистам удалось собрать большой объем материала и теперь им предстоит продолжать исследования в лабораториях для понимания истинных причин происшествия. Гипотез имеется много, подвел итог Рожнов.
Директор Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев сообщил, что уже получены промежуточные результаты исследований. Эти результаты показывают наличие в организме умерших животных вируса птичьего гриппа. Гаджиев добавил, что ученые продолжат поиск достоверных причин гибели нерп.
Эксперт «Компаса» Владимир Лифантьев выразил мнение, что все такие происшествия должны быть преданы огласке. Он убежден: это один из главных факторов развития расследования и предотвращения подобных случаев в будущем.
В рамках визита руководитель фонда «Компас» Татьяна Ковалева и ректор ДГУ Муртазали Рабаданов подписали документ о сотрудничестве.
Татьяна Ковалева рассказала, что специалисты фонда «Компас» приехали в Махачкалу независимой делегацией, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Теперь они объединились с представителями РАН, ДГУ и местными активистами для обмена информацией.
Эксперты фонда посетили аквакомплекс университета, а также пообщались со студентами и профессорско-преподавательским составом вуза.