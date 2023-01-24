Фонд "Компас": Причиной массовой гибели тюленей на Каспии могут быть птицы

По словам академика РАН, доктора биологических наук Вячеслава Рожнова, на побережье до сих пор продолжают находить мертвых тюленей. Ученый заявил, что во время выброса животных специалистам удалось собрать большой объем материала и теперь им предстоит продолжать исследования в лабораториях для понимания истинных причин происшествия. Гипотез имеется много, подвел итог Рожнов.