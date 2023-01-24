Из-за аномальных морозов в Приморском крае запретили плановые отключения света

Накануне стало известно, что в поселках Весна и Радово в дальневосточной столице, дома остались без света и отопления. При этом жителям не приходило никаких уведомлений, несмотря на то, что работы были плановыми. В тот же день в Усурийске более 110 тысяч человек остались в морозы без электричества.