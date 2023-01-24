Из-за аномальных морозов в Приморском крае запретили плановые отключения света

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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По данным Приморского гидромета, в минувшие сутки в регионе установилась погода ниже нормы на 7 — 11 градусов. Там, в Спасском столбики термометров опустились до -40 градусов, пишут «Новые известия».
В самом Владивостоке, по данным «Восток-Медиа», установлены более полусотни пунктов обогрева. Здесь 24 января температура воздуха составила -27,4 градуса.
Накануне стало известно, что в поселках Весна и Радово в дальневосточной столице, дома остались без света и отопления. При этом жителям не приходило никаких уведомлений, несмотря на то, что работы были плановыми. В тот же день в Усурийске более 110 тысяч человек остались в морозы без электричества.