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Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

Из-за аномальных морозов в Приморском крае запретили плановые отключения света

Сегодня, 07:51
Фото: 1MI
Плановые отключения электричества запретили в Приморском крае по причине аномальных холодов. В регионе объявили «режим технологической тишины». Исключением являются только аварийно-восстановительные работы.

По данным Приморского гидромета, в минувшие сутки в регионе установилась погода ниже нормы на 7 — 11 градусов. Там, в Спасском столбики термометров опустились до -40 градусов, пишут «Новые известия».

В самом Владивостоке, по данным «Восток-Медиа», установлены более полусотни пунктов обогрева. Здесь 24 января температура воздуха составила -27,4 градуса.

Накануне стало известно, что в поселках Весна и Радово в дальневосточной столице, дома остались без света и отопления. При этом жителям не приходило никаких уведомлений, несмотря на то, что работы были плановыми. В тот же день в Усурийске более 110 тысяч человек остались в морозы без электричества.

#Ирина Кирилова#Мороз#Свет#Отключения#Общество
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