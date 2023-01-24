Критиковавшего СВО депутата гордумы в Екатеринбурге лишили руководящих постов

Напомним, в июне 2022 года Ленинским районным судом Екатеринбурга Алексею Холодареву был назначен штраф в размере 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. После этого Чкаловский районный суд оштрафовал его на такую же сумму. А в августе Октябрьский суд признал его виновным в демонстрации экстремистских материалов и назначил Холодареву 14 суток ареста.