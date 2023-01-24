Критиковавшего СВО депутата гордумы в Екатеринбурге лишили руководящих постов

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Причиной такого решения стали результаты специальной комиссии. Она выявила нарушения в декларациях депутата. Сам Холодарев в разговоре с «Коммерсантом» заявил, что против такого решения, так как, по его мнению, нарушения не существенны.
По словам депутата, проверка деклараций могла быть связана с тем, что он публично критиковал проведение спецоперации. Во время проверки комиссия не смогла установить, откуда Холодарев получил 12 тысяч рублей, а также откуда появились около 700 рублей на его банковской карте.
Депутат отметил, что обжаловать решение он не собирается, так как должности не наделяли его никакими привилегиями. При необходимости он может провести комиссию во время отсутствия председателя.
Напомним, в июне 2022 года Ленинским районным судом Екатеринбурга Алексею Холодареву был назначен штраф в размере 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. После этого Чкаловский районный суд оштрафовал его на такую же сумму. А в августе Октябрьский суд признал его виновным в демонстрации экстремистских материалов и назначил Холодареву 14 суток ареста.