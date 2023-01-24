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Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Мать потеряла третьего сына. Боец ЧВК «Вагнер» из Асбеста скончался на СВО

Сегодня, 11:20
Фото: страница во "ВКонтакте" Катерины Могильниковой

Боец ЧВК «Вагнер» из Асбеста погиб на СВО

На спецоперации скончался боец ЧВК «Вагнер». Константин Берсенев поехал на Украину в конце октября.

О его гибели сообщили в администрации Асбеста. Прощание с ним уже состоялось. В администрации отметили, что семья останется на контроле и ей будет оказываться всяческая помощь.

Фото: страница во "ВКонтакте" Катерины Могильниковой

У солдата остались мама, сестра, девушка и шестилетняя дочка. По данным Е1, мать бойца потеряла уже третьего сына – ранее умерли еще двое. Теперь у нее осталась лишь дочь.

Она очень его отговаривала, все прекрасно понимали, чем это закончится. У него совсем не было подготовки, он не служил, - сказала сестра погибшего.

Также о том, что он принял решение об отправке на СВО, родным он сказал за 5 часов.

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#Елена Озерова#Спецоперация#Погибшие#Боец#Солдат#Операция на Украине#Происшествия#Новости УрФО
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