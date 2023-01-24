Мать потеряла третьего сына. Боец ЧВК «Вагнер» из Асбеста скончался на СВО

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
О его гибели сообщили в администрации Асбеста. Прощание с ним уже состоялось. В администрации отметили, что семья останется на контроле и ей будет оказываться всяческая помощь.
У солдата остались мама, сестра, девушка и шестилетняя дочка. По данным Е1, мать бойца потеряла уже третьего сына – ранее умерли еще двое. Теперь у нее осталась лишь дочь.
Она очень его отговаривала, все прекрасно понимали, чем это закончится. У него совсем не было подготовки, он не служил, - сказала сестра погибшего.
Также о том, что он принял решение об отправке на СВО, родным он сказал за 5 часов.