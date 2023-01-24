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Posted Сегодня, 08:08

Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

Медикам в Свердловской области отменили доплату за работу с больными COVID-19

Сегодня, 08:08
Фото: 1MI
Доплату за работу с больными коронавирусом не продлили на 2023 год для медиков и других сотрудников медучреждений Свердловской области. Ранее средства выплачивались ежемесячно в зависимости от фактически отработанного времени в контакте с вирусом.

В декабре 2022 года сотрудники стационаров, работающих с коронавирусом, сообщали, что им задерживают региональные выплаты. Однако средства позднее были выплачены. За январь 2023 года и другие месяцы начислений уже не будет. Об этом E1 сообщила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ксения Бидонько. По ее словам, меры поддержки врачей были установлены на 2021 и 2022 годы.

Сами врачи, которые работают в стационарах Свердловской области, рассказали, что об отмене доплат им ничего не известно.

Напомним, с 2020 года в России, в том числе и Свердловской области, прошли несколько волн коронавируса. Само заболевание Всемирной организацией здравоохранения было объявлено пандемией. На данный момент коронавирус внесен в список сезонных заболеваний. Однако он никуда не делся.

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#Врач#Коронавирус#Деньги#Выплата#Экономика#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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