Министр сельского хозяйства Свердловской области Артем Бахтерев отправлен в отставку

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Артем Бахтерев был назначен на эту должность в октябре 2020 года. Указ об отставке чиновника уже подписал губернатор Свердловской области Евгений Кувашев, по данным Ура.ру.
В департаменте информационной политики региона пояснили, что временно исполнять обязанности министра АПК будет Сергей Шарапов, первый заместитель Артема Бахтерева.
Напомним, предыдущий министр сельского хозяйства Свердловской области Дмитрий Дягтерев скончался летом 2020 года. У него был диагностирован коронавирус.