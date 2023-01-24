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Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Министр сельского хозяйства Свердловской области Артем Бахтерев отправлен в отставку

Сегодня, 13:20
Артем Бахтерев проработал в должности министра агропромышленного комплекса Свердловской области немного более двух лет. В отставку он ушел по собственному желанию.

Артем Бахтерев был назначен на эту должность в октябре 2020 года. Указ об отставке чиновника уже подписал губернатор Свердловской области Евгений Кувашев, по данным Ура.ру.

Фото: Соцсети Артема Бахтерева

В департаменте информационной политики региона пояснили, что временно исполнять обязанности министра АПК будет Сергей Шарапов, первый заместитель Артема Бахтерева.

Напомним, предыдущий министр сельского хозяйства Свердловской области Дмитрий Дягтерев скончался летом 2020 года. У него был диагностирован коронавирус.

Свердловский министр сельского хозяйства Дегтярев скончался от коронавируса
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#Евгения Сафина#Отставка#Министр#Сельское хозяйство#Политика#Свердловская область
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