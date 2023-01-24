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Posted Сегодня, 20:32

Published Сегодня, 20:32

Modified Сегодня, 20:33

Updated Сегодня, 20:33

Модрича переманивают в Саудовскую Аравию большой зарплатой

Сегодня, 20:32
Фото: pxhere.com
Полузащитник «Реала» Лука Модрич попал в сферу интересов «Аль-Насра».

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на арабскую прессу. 

 

Отмечается, что 37-летний хавбек может присоединиться к бывшему партнеру по королевскому клубу – Криштиану Роналду.

 

По информации источника, саудовская команда планирует предложить игроку сборной Хорватии контракт, рассчитанный на два с половиной года и готовы платить ему больше 40 миллионов евро за сезон. 

 

Добавим, что Модрич присоединился к мадридскому «Реалу» в 2012 году. С тех пор за испанский клуб он провел 459 матчей, забил 36 голов и отдал 73 результативные передачи.

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