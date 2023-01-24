Модрича переманивают в Саудовскую Аравию большой зарплатой

Posted Сегодня, 20:32
Published Сегодня, 20:32
Modified Сегодня, 20:33
Updated Сегодня, 20:33
Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на арабскую прессу.
Отмечается, что 37-летний хавбек может присоединиться к бывшему партнеру по королевскому клубу – Криштиану Роналду.
По информации источника, саудовская команда планирует предложить игроку сборной Хорватии контракт, рассчитанный на два с половиной года и готовы платить ему больше 40 миллионов евро за сезон.
Добавим, что Модрич присоединился к мадридскому «Реалу» в 2012 году. С тех пор за испанский клуб он провел 459 матчей, забил 36 голов и отдал 73 результативные передачи.