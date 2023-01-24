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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Молодые ученые из Свердловской области получили по 200 тысяч от губернатора

Сегодня, 05:44
Фото: 1MI
22 человека, возраст которых не превышает 35 лет, получили от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по 200 тысяч рублей. Деньги для молодых людей выделили в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Премия выдавалась за вклад в науку в различных сферах. Со слов министра промышленности и науки региона Сергея Пересторонина, на протяжении нескольких лет молодым деятелям науки платятся призовые деньги. Суммарный бюджет господдержки превысил 51,5 миллиона рублей, ее получили 349 человек. Проекты, которые финансово поддержало правительство региона, в большинстве своем начали реализоваться на практике.

Среди конкурсных работ оказалось 88 претендентов на приз. Их отправляли высшие учебные заведения и институты Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Ученые#Господдержка#Деньги#Общество#Евгений Куйвашев#Касается каждого
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