Молодые ученые из Свердловской области получили по 200 тысяч от губернатора

Премия выдавалась за вклад в науку в различных сферах. Со слов министра промышленности и науки региона Сергея Пересторонина, на протяжении нескольких лет молодым деятелям науки платятся призовые деньги. Суммарный бюджет господдержки превысил 51,5 миллиона рублей, ее получили 349 человек. Проекты, которые финансово поддержало правительство региона, в большинстве своем начали реализоваться на практике.