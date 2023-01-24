На однотарифную оплату за свет рекомендовали перейти жителям Свердловской области

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Новые тарифы были приняты РЭК. Также отменяется применение ночного тарифа в дневное время в выходные и праздники. Оба эти документа были приняты во исполнение приказа УФАС России, сообщает департамент информационной политики.
Отмечается, что Свердловская область – одна из немногих в России, где до сих пор применялся учет стоимости электроэнергии в выходные и праздники по тарифу ночной зоны.
Перемены в принципах тарификации затронут не всех потребителей. К примеру, ни с какими переменами не столкнутся горожане, которые оплачивают свет по одноставочному тарифу.
А те потребители, у которых при расчетах применяется тариф «день-ночь», могут прийти в сбытовую или сетевую организацию для их перепрограммирования. Предварительно рекомендуется посчитать долю потребления в электроэнергии по ночам.
Я думаю, в самом скором времени все необходимые разъяснения РЭК Свердловской области направит и в сбытовые организации, – пояснил член экспертной группы при РЭК Свердловской области Владимир Имамов.