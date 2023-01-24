На однотарифную оплату за свет рекомендовали перейти жителям Свердловской области

Новые тарифы были приняты РЭК. Также отменяется применение ночного тарифа в дневное время в выходные и праздники. Оба эти документа были приняты во исполнение приказа УФАС России, сообщает департамент информационной политики.



Отмечается, что Свердловская область – одна из немногих в России, где до сих пор применялся учет стоимости электроэнергии в выходные и праздники по тарифу ночной зоны.



Перемены в принципах тарификации затронут не всех потребителей. К примеру, ни с какими переменами не столкнутся горожане, которые оплачивают свет по одноставочному тарифу.



А те потребители, у которых при расчетах применяется тариф «день-ночь», могут прийти в сбытовую или сетевую организацию для их перепрограммирования. Предварительно рекомендуется посчитать долю потребления в электроэнергии по ночам.