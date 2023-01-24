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Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

На однотарифную оплату за свет рекомендовали перейти жителям Свердловской области

Сегодня, 14:30
Фото: 1MI
В Свердловской области местным жителям посоветовали перейти на однотарифную оплату за электроэнергию.

Новые тарифы были приняты РЭК. Также отменяется применение ночного тарифа в дневное время в выходные и праздники. Оба эти документа были приняты во исполнение приказа УФАС России, сообщает департамент информационной политики.

Отмечается, что Свердловская область – одна из немногих в России, где до сих пор применялся учет стоимости электроэнергии в выходные и праздники по тарифу ночной зоны.

Перемены в принципах тарификации затронут не всех потребителей. К примеру, ни с какими переменами не столкнутся горожане, которые оплачивают свет по одноставочному тарифу.

А те потребители, у которых при расчетах применяется тариф «день-ночь», могут прийти в сбытовую или сетевую организацию для их перепрограммирования. Предварительно рекомендуется посчитать долю потребления в электроэнергии по ночам.

Я думаю, в самом скором времени все необходимые разъяснения РЭК Свердловской области направит и в сбытовые организации, – пояснил член экспертной группы при РЭК Свердловской области Владимир Имамов.
Ночной тариф на электричество отменен в Свердловской области
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#Елена Озерова#Свет#Счета#Электроэнергия#Тариф#Оплата#Общество#Новости УрФО
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