От жителей Нижнего Тагила скроют доходы депутата Госдумы Константина Захарова

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственный источник в комитете Госдумы по госстроительству. Информацию подтвердил его председатель Павел Крашенинников. Источник утверждает, что с 2023 года публиковаться в открытом доступе будет только общая информация — сколько всего деклараций подано, есть ли нарушения и так далее.