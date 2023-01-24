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Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

От жителей Нижнего Тагила скроют доходы депутата Госдумы Константина Захарова

Сегодня, 06:45
Фото: TagilCity.ru

Доходы Иванова, Шипулина и других свердловских депутатов Госдумы станут секретными

Декларации о доходах депутатов Госдумы и сенаторов не будут публиковаться с 1 марта 2023 года. Таким образом, жители Свердловской области, в том числе и Нижнего Тагила, не смогут узнать, сколько зарабатывают народные избранники — Константин Захаров, Антон Шипулин, Максим Иванов и другие депутаты.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственный источник в комитете Госдумы по госстроительству. Информацию подтвердил его председатель Павел Крашенинников. Источник утверждает, что с 2023 года публиковаться в открытом доступе будет только общая информация — сколько всего деклараций подано, есть ли нарушения и так далее.

Всего в Госдуме заседают 10 депутатов от Свердловской области. Среди них Антон Шипулин, Жанна Рябцева, Лев Ковпак, Максим Иванов и Константин Захаров. Последний избран депутатом от Нижнего Тагила.

Напомним, за 2021 год Константин Захаров задекларировал доход в 6,35 миллиона рублей. У него в собственности имеется ¼ земельного участка площадью 2,5 тысячи квадратных метра и жилой дом площадью 294,9 квадратных метра. Также тагильчанин имеет три квартиры общей площадью 170,9 квадратных метра, нежилое помещение  (26,9 квадратных метра) и баню в общей совместной собственности (67,3 квадратных метра).

Кроме того, на срок своих полномочий в качестве депутата Госдумы он нанимает квартиру с общей площадью 83,5 квадратных метра. Также он владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 120.

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