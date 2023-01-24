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Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Погибшего на СВО отказались хоронить с почестями на Урале. Он был судим за кражи

Сегодня, 04:04
Фото: 1MI

Военкомат в Свердловской области отказался хоронить с почестями погибшего на СВО

24-летний Александр Пирогов вступил в ЧВК «Вагнер» и отправился на спецоперацию, где погиб. На просьбы родственников о похоронах с воинскими почестями в военном комиссариате отвечают отказом. Инцидент произошел в Шалинском ГО (деревня Вогулка, Свердловская область).

Известно, что мужчина трижды находился в местах лишения свободы, последний раз — за воровство с банковской карты, пин-код которой заранее выведал у товарища. Со слов сестры военнослужащего, он согласился участвовать в боевых действия из-за своей безотказности. При этом срок тюремного заключения для Александра завершался в феврале 2023 года.

Отказ на похороны с оркестром, залпами и флагом пришел из военкомата семье погибшего. В ведомстве комментируют, что «Вагнер» не относится к ВС РФ, из-за чего панихиду подобного плана не позволяют провести на желаемом родственниками уровне.

Семье погибшего бойца ЧВК «Вагнер» из Камышлова отказали в похоронах с почестями
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По данным Е1, свердловчанина похоронили 18 января. Факт гибели подтвердил глава местной администрации Яков Мошев.

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