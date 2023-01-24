Погибшего на СВО отказались хоронить с почестями на Урале. Он был судим за кражи

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
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Updated Сегодня, 04:07
Известно, что мужчина трижды находился в местах лишения свободы, последний раз — за воровство с банковской карты, пин-код которой заранее выведал у товарища. Со слов сестры военнослужащего, он согласился участвовать в боевых действия из-за своей безотказности. При этом срок тюремного заключения для Александра завершался в феврале 2023 года.
Отказ на похороны с оркестром, залпами и флагом пришел из военкомата семье погибшего. В ведомстве комментируют, что «Вагнер» не относится к ВС РФ, из-за чего панихиду подобного плана не позволяют провести на желаемом родственниками уровне.
По данным Е1, свердловчанина похоронили 18 января. Факт гибели подтвердил глава местной администрации Яков Мошев.