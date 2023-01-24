Погибшего на СВО отказались хоронить с почестями на Урале. Он был судим за кражи

Известно, что мужчина трижды находился в местах лишения свободы, последний раз — за воровство с банковской карты, пин-код которой заранее выведал у товарища. Со слов сестры военнослужащего, он согласился участвовать в боевых действия из-за своей безотказности. При этом срок тюремного заключения для Александра завершался в феврале 2023 года.