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Posted Сегодня, 15:51

Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 15:53

Updated Сегодня, 15:53

Полмиллиона рублей потратят на охрану недостроенной детской больницы в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:51
Фото: 1MI
Недостроенную детскую многопрофильную больницу Нижнего Тагила планируют круглосуточно охранять. Контракт на сумму 544 тысячи рублей будет действовать в течение пяти месяцев. Заказчиком выступило Управление капитального строительства Свердловской области. В настоящее время больницу обнесли забором.

Поставщик самостоятельно должен установить бытовку, оснастить ее электричеством, мобильной туалетной кабиной, водой и электричеством.

Сотрудники охраны будут круглосуточно дежурить на стационарных постах, выполняя патрулирование территории и наблюдение за обстановкой через камеры видеонаблюдения. В течение 30 дней с заключения контракта исполнитель, согласно документации закупки, обязуется установить 6 видеокамер с качеством видео не ниже Full HD 1920×1080.

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У охранников не будет оружия, однако им разрешено использовать специальные средства, а также обращаться за помощью к мобильной группе — вызовом «тревожной кнопки». Сотрудники такой группы быстрого реагирования должны будут приезжать в течение 15 минут.

Задачей охранников будет обеспечение пропускного режима на объекте, осмотр вносимого имущества, задержание лиц, совершивших посягательство на имущество детской многопрофильной больницы Нижнего Тагила. Охрану должны обеспечивать только опытные сотрудники, не стажеры, говорится в документации.

Напомним, в мае 2022 года президент Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения РФ помочь Свердловской области со строительством детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле. Позже глава города Владислав Пинаев назвал ориентировочные сроки — к 2025 году.

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