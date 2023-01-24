Пропавшие девочки из Полевского найдены

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Нашли несовершеннолетних полицейские отделения МВД России, сообщает МВД Полевского.
По их словам, пропавшие сами позвонили начальнику ПДН и попросили их забрать. Сами девочки рассказали, что ушли из дома, потому что «просто хотели погулять». Никаких противоправных действий в отношении их не совершалось.
Обеих школьниц после звонка отвезли в отделение полиции. Туда вызвали их опекуна и представителя центра соцпомощи. С ними проводится беседа.