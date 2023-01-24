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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Пропавшие девочки из Полевского найдены

Сегодня, 15:07
Фото: 1MI
В Полевском найдены две пропавшие в один день девочки. Им 14 и 15 лет.

Нашли несовершеннолетних полицейские отделения МВД России, сообщает МВД Полевского.

По их словам, пропавшие сами позвонили начальнику ПДН и попросили их забрать. Сами девочки рассказали, что ушли из дома, потому что «просто хотели погулять». Никаких противоправных действий в отношении их не совершалось.

Обеих школьниц после звонка отвезли в отделение полиции. Туда вызвали их опекуна и представителя центра соцпомощи. С ними проводится беседа.

Две пропавшие школьницы пять дней разыскиваются в Полевском
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#Дети#Подростки#Поиски#Девочки#Пропали#Полевской#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
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