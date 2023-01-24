Семеро студентов осуждены после массовой драки в общежитии УрФУ в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
По 12 суток получили двое студентов. Оставшимся пятерым суд назначил трое суток ареста. Троих студентов суд освободил, так как в драке участия они не принимали, пишет «КП-Екатеринбург».
Также в суде стало известно, что на студентов жалобы поступают с сентября 2022 года.
Напомним, конфликт произошел в ночь на 21 января. Молодые люди, которые приехали учиться в Екатеринбург устроили массовую драку. Они использовали огнетушители, били стекла и выламывали двери.
Сначала сообщалось, что причиной конфликта стала громкая музыка. Однако одна из соседок студентов заявила, что драку начал молодой человек из Узбекистана. На данный момент руководство вуза решает вопрос об отчислении студентов.