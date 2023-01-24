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Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Семеро студентов осуждены после массовой драки в общежитии УрФУ в Екатеринбурге

Сегодня, 05:09
Фото: 1MI
Дела десяти иностранных студентов из Египта 23 января 2023 года рассмотрел суд Екатеринбурга. Молодые люди стали участниками драки в общежитии УрФУ. В результате семеро получили наказания. Еще трое — освобождены.

По 12 суток получили двое студентов. Оставшимся пятерым суд назначил трое суток ареста. Троих студентов суд освободил, так как в драке участия они не принимали, пишет «КП-Екатеринбург».

Также в суде стало известно, что на студентов жалобы поступают с сентября 2022 года.

Напомним, конфликт произошел в ночь на 21 января. Молодые люди, которые приехали учиться в Екатеринбург устроили массовую драку. Они использовали огнетушители, били стекла и выламывали двери.

Сначала сообщалось, что причиной конфликта стала громкая музыка. Однако одна из соседок студентов заявила, что драку начал молодой человек из Узбекистана. На данный момент руководство вуза решает вопрос об отчислении студентов.

Стали известны подробности массовой драки в УрФУ в Екатеринбурге
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#Ирина Кирилова#Суд#Приговор#Студенты#УрФУ#Криминал#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург
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