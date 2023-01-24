Семья контрактника из Первоуральска три месяца не может получить выплаты

Однако через два месяца после подписания контракта никаких выплат не поступило. Женщина обращалась в администрацию города, соцзащиту, а также военкомат. В соцзащите сказали, что семья в списках не значится. По словам женщины, в ведомствах ей предлагали позвонить сыну не передовую, чтобы он написал рапорт в часть.