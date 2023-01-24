Семья контрактника из Первоуральска три месяца не может получить выплаты

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
31 октября он был зачислен на довольствие, а уже 10 декабря его отправили в зону СВО, пишет Е1. Связи с мужчиной на данный момент нет. По словам Надежды Михайловны, сын служил в Чечне, а его воинская специальность — разведчик.
Мама рассказывает, что до частичной мобилизации Александру предлагали заключить контракт, но он отказался. Однако после объявления частичной мобилизации решил, что ему надо это сделать. Сначала мужчина отправился в пункт отбора контрактников в Екатеринбурге, а там уже получил билет в Ульяновск в воинскую часть.
Перед отправкой мужчина приобрел экипировку на 16 тысяч рублей, а по приезду в Ульяновск потребовались еще средства. Перед отъездом сын оформил на маму генеральную доверенность. Выплаты Надежда Михайловна должна была получать на свою карту и часть средств отдавать гражданской супруге контрактника на содержание сына.
Однако через два месяца после подписания контракта никаких выплат не поступило. Женщина обращалась в администрацию города, соцзащиту, а также военкомат. В соцзащите сказали, что семья в списках не значится. По словам женщины, в ведомствах ей предлагали позвонить сыну не передовую, чтобы он написал рапорт в часть.
После 10 декабря с Александром нет связи. После Нового года семья получила по 20 тысяч на человека. Однако зарплата так и не пришла, объясняет женщина.
Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Максим Иванов. По его словам, проблемы с выплатами мобилизованным в Свердловской области почти решены. На данный момент остались единичные случаи.