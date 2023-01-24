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Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Суд отказался выпускать на свободу пособника екатеринбургского экс-депутата Кинева

Сегодня, 08:58
Фото: 1MI
Адвокат Алексея Худоногова подал ходатайство об изменении меры пресечения на более мягкую, вне стен тюрьмы. Суд Каменска-Уральского отказался выпускать преступника на свободу. Осужденный пособник экс-депутата Кинева отбывает 15-летний срок в колонии строгого режима за участие в убийстве бабушки.

Худоногов стал соучастником уголовного дела за сумму в 100 тысяч рублей. Экс-депутата городской думы Екатеринбурга Олега Кинева следствие считает заказчиком убийства пожилой женщины Ольги Ледовской, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Из дела следует, что весной 2015 года подсудный Худоногов ударил пенсионерку по шее, в результате чего та погибла. Сообщники расчленили тело и спрятали останки в болотистой местности пригорода Екатеринбурга. Мотивом к совершению преступления стала трехкомнатная квартира, в которой екатеринбурженка проживала в одиночестве. Перед исчезновением пожилая жительница свердловской столицы переписала недвижимость на помощника Олега Кинева. Уже через год состоялся суд, и мужчину приговорили к 15 годам заключения в колонии строгого режима.

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Сторона обвинения и представители колонии, в которой Худоногов отбывает наказание, против смягчения наказания: свердловчанин проведет в тюрьме еще 6,5 лет. Решение может быть обжаловано в соответствующие сроки.

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