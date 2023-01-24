Суд отказался выпускать на свободу пособника екатеринбургского экс-депутата Кинева

Из дела следует, что весной 2015 года подсудный Худоногов ударил пенсионерку по шее, в результате чего та погибла. Сообщники расчленили тело и спрятали останки в болотистой местности пригорода Екатеринбурга. Мотивом к совершению преступления стала трехкомнатная квартира, в которой екатеринбурженка проживала в одиночестве. Перед исчезновением пожилая жительница свердловской столицы переписала недвижимость на помощника Олега Кинева. Уже через год состоялся суд, и мужчину приговорили к 15 годам заключения в колонии строгого режима.