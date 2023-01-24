Свердловчане подали 8,3 тысячи заявок на присоединение к электросетям в прошлом году

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:39
Компания "Облкоммунэнерго" подсчитала, сколько заявок на техприсоединение подали жители севера Свердловской области в прошлом году. Согласно результатам, число обращений составило 8,3 тысячи и выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чаще всего выполнить подключение просили в садовых товариществах, на территории частных домов и земельных участках. Больше всего обращений поступило от физических лиц - 82% от общего числа заявок. Лидерами по запросам на техприсоединение стали Нижний Тагил, Первоуральск, Верхняя Пышма, Сухой Лог, Верхний Тагил, Асбест.
В связи со вступлением в силу изменений в законодательстве, много вопросов вызывала стоимость подключения к сетям, особенно для льготников. Чтобы рассказать о новых ценах и условиях, в течение года мы провели ряд встреч с потребителями на разных территориях, — подчеркнула заместитель главного инженера по развитию и технологическому присоединению АО «Облкоммунэнерго» Наталья Пыжьянова.
По итогам работы, специалисты "Облкоммунэнерго" подключили на 33% больше потребителей, чем в прошлом году. Для этого компания провела дополнительные ремонтные работы и смонтировала новые линии электропередачи и трансформаторные подстанции. На эти цели в 2022 году организация направила 586 тысяч рублей, что на 63% больше, чем в предыдущем году. Самые большие стройки энергетики провели в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Первоуральске, Верхнем Тагиле, Красноуфимске и Кушве.