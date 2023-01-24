Свердловчане подали 8,3 тысячи заявок на присоединение к электросетям в прошлом году

По итогам работы, специалисты "Облкоммунэнерго" подключили на 33% больше потребителей, чем в прошлом году. Для этого компания провела дополнительные ремонтные работы и смонтировала новые линии электропередачи и трансформаторные подстанции. На эти цели в 2022 году организация направила 586 тысяч рублей, что на 63% больше, чем в предыдущем году. Самые большие стройки энергетики провели в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Первоуральске, Верхнем Тагиле, Красноуфимске и Кушве.