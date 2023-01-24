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Posted Сегодня, 05:01

Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

Улица ушла под воду на Уралмаше. Дома остались без воды

Сегодня, 05:01
Фото: 1MI

Дом на Уралмаше в Екатеринбурге остались без воды из-за прорыва трубы

Коммунальная авария произошла утром на Уралмаше в Екатеринбурге. Затопленной оказалась улица Индустрии на участке от проспекта Космонавтов до улицы Новаторов.

Воды настолько много, что, по словам пешеходов, дорогу перейти становится невозможно. Они также утверждают, что во многих домах теперь нет воды, пишет Е1.

В диспетчерской «Водоканала» сообщили, что авария случилась на улице Новаторов, 19. На месте уже работает аварийная бригада.

Напомним, ранее в Екатеринбурге потом случился в Пионерском районе на улице Советской. Причиной стало повреждение магистрального трубопровода. Участок был локализован, а место, откуда вода выходит на поверхность, огородили. Из-за этого в пару было несколько кварталов. Плохая видимость спровоцировала ЧП. Пожилая пара попала в яму в центре озера.

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#Ирина Кирилова#Авария#Коммунальная авария#Вода#Коммунальщики#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург
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