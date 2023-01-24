Улица ушла под воду на Уралмаше. Дома остались без воды

Напомним, ранее в Екатеринбурге потом случился в Пионерском районе на улице Советской. Причиной стало повреждение магистрального трубопровода. Участок был локализован, а место, откуда вода выходит на поверхность, огородили. Из-за этого в пару было несколько кварталов. Плохая видимость спровоцировала ЧП. Пожилая пара попала в яму в центре озера.