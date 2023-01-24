Улица ушла под воду на Уралмаше. Дома остались без воды

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Воды настолько много, что, по словам пешеходов, дорогу перейти становится невозможно. Они также утверждают, что во многих домах теперь нет воды, пишет Е1.
В диспетчерской «Водоканала» сообщили, что авария случилась на улице Новаторов, 19. На месте уже работает аварийная бригада.
Напомним, ранее в Екатеринбурге потом случился в Пионерском районе на улице Советской. Причиной стало повреждение магистрального трубопровода. Участок был локализован, а место, откуда вода выходит на поверхность, огородили. Из-за этого в пару было несколько кварталов. Плохая видимость спровоцировала ЧП. Пожилая пара попала в яму в центре озера.