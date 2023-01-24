В 2023 году север Свердловской области перейдет к 100-процентной сортировке отходов

Компания «Рифей» в начале 2023 года также планирует в рамках экологической просветительской программы открыть в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске «экодома». Экодома — это часть проекта в сфере разумного обращения с отходами и повышения экологической грамотности, который реализуется ООО «Экологические системы» сразу в нескольких регионах: в Тюменской и Свердловской областях, ХМАО-Югре и ЯНАО.