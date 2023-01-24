В 2023 году север Свердловской области перейдет к 100-процентной сортировке отходов

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Совокупная мощность этих объектов обработки ТКО позволяет осуществлять обработку 228,3 тысячи тонн ТКО, что составляет 17,5% от общей массы ТКО, образуемых на территории Свердловской области. В регионе ежегодно образуется более 1,3 млн тонн отходов.
В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области рассказали о планах изменить ситуацию. Именно это министерство отвечает за реализацию национального проекта «Экология» в части обращения с ТКО.
За 2023 год в северном административно-производственном объединении (АПО-1) введут с в строй сразу два объекта по обработке отходов. Они уже строятся и находятся в финальной стадии возведения. Это:
— мусоросортировочный комплекс в городском округе Краснотурьинск Свердловской области мощностью 129 тысяч тонн в год;
— мусоросортировочный комплекс в городе Нижний Тагил, готовый принимать до 185 тысяч тонн ТКО в год;
Суммарный объем вводимых мощностей составит 314 тысяч тонн.
Как уточнили в пресс-службе ООО «Компания «Рифей», региональный оператор в АПО-1 обеспечивает сбор и транспортирование около 280 тысяч тонн твердых коммунальных отходов на площади, превышающей 100 тысяч квадратных километров. Вводимые мощности полностью «закроют» потребность и обеспечат 100-процентную сортировку отходов, чтобы возвращать во вторичный оборот полезные ресурсы.
По мимо сортировочных комплексов будут возведены участки по компостированию, а в Нижнем Тагиле — участок для производства RDF-топлива и отвечающий современным экологическим требованиям полигон.
На Среднем Урале другие объекты по обращению с ТКО в 2023 году вводиться не будут. Ввод в эксплуатацию МСК в городском округе Краснотурьинск и городе Нижний Тагил позволят направлять на обработку около 36% ТКО, образуемых на территории Свердловской области.
В соответствии с паспортом регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)» федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» на территории Свердловской области в период до 2028 года планируется создание объектов обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (далее — ТКО) — мусоросортировочные комплексы общей мощностью 1,4 млн тонн в год, комплексов по компостированию и производству альтернативного топлива (RDF-топлива) общей мощностью 0,7 млн тонн.
К концу следующего года из плановых показателей в Свердловской области суммарная мощность мусоросортировочных комплексов достигнет 541,3 тысячи тонн.
Компания «Рифей» в начале 2023 года также планирует в рамках экологической просветительской программы открыть в Нижнем Тагиле и Краснотурьинске «экодома». Экодома — это часть проекта в сфере разумного обращения с отходами и повышения экологической грамотности, который реализуется ООО «Экологические системы» сразу в нескольких регионах: в Тюменской и Свердловской областях, ХМАО-Югре и ЯНАО.