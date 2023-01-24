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Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Пенсионер погиб в ДТП под Нижним Тагилом

Сегодня, 10:14
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
На трассе «Екатеринбург – Серов» под Нижним Тагилом произошло ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля Lada. Столкновение произошло в районе поворота на Анатольскую.

Авария случилась 24 января примерно в 11.00 на 243 км трассы «Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов», сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Приехавшие на место сотрудники ГАИ извлекли из машины труп 74-летнего водителя LADA. Он ехал со стороны Нижнего Тагила в Екатеринбург. Совершая разворот, дедушка врезался в автомобиль Toyota.

По словам водителя иномарки, автомобилист на отечественной машине включил указатель левого поворота и резко начал осуществлять разворот.

Пассажиром в отечественном автомобиле была 72-летняя женщина, а в иномарке - 61-летняя. С травмами их отвезли в больницу. Произведен осмотр места трагедии, опрошены свидетели. Проводится расследование.

В ГИБДД отметили, что перед поворотом направо, налево или разворотом водитель должен заранее занять крайнее положение на дороге, предназначенной для движения в данном направлении.

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