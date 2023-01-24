Пенсионер погиб в ДТП под Нижним Тагилом

По словам водителя иномарки, автомобилист на отечественной машине включил указатель левого поворота и резко начал осуществлять разворот.



Пассажиром в отечественном автомобиле была 72-летняя женщина, а в иномарке - 61-летняя. С травмами их отвезли в больницу. Произведен осмотр места трагедии, опрошены свидетели. Проводится расследование.