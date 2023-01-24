Пенсионер погиб в ДТП под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Авария случилась 24 января примерно в 11.00 на 243 км трассы «Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов», сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Приехавшие на место сотрудники ГАИ извлекли из машины труп 74-летнего водителя LADA. Он ехал со стороны Нижнего Тагила в Екатеринбург. Совершая разворот, дедушка врезался в автомобиль Toyota.
По словам водителя иномарки, автомобилист на отечественной машине включил указатель левого поворота и резко начал осуществлять разворот.
Пассажиром в отечественном автомобиле была 72-летняя женщина, а в иномарке - 61-летняя. С травмами их отвезли в больницу. Произведен осмотр места трагедии, опрошены свидетели. Проводится расследование.
В ГИБДД отметили, что перед поворотом направо, налево или разворотом водитель должен заранее занять крайнее положение на дороге, предназначенной для движения в данном направлении.