Водитель вздремнул на свердловской трассе и чуть не умер от отравления

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Экипаж затормозил, чтобы выяснить причину остановки и требуется ли помощь. Якимов подошел к автомобилю и увидел, что внутри находится мужчина средних лет. Его голова была запрокинута, а изо рта шла пена. Признаков жизни он не подавал. Открыть двери машины не вышло, так как они были заперты.
Полицейские сообщили о произошедшем в пункт медицины катастроф. Затем они разбили стекло, открыли дверь и вытащили мужчину. Подоспевшая на место бригада медиков госпитализировала 41-летнего пострадавшего в больницу. Эвакуатор отвез автомобиль на штрафстоянку.
Позднее инспекторы навестили спасенного мужчину. Он сообщил, что ехал из Екатеринбурга в Кировскую область домой. В дороге он решил отдохнуть, но отравился выхлопными газами. Причиной стала неисправность транспорта. После оказания медпомощи мужчина отправился в путь дальше, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.