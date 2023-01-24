Водитель вздремнул на свердловской трассе и чуть не умер от отравления

Экипаж затормозил, чтобы выяснить причину остановки и требуется ли помощь. Якимов подошел к автомобилю и увидел, что внутри находится мужчина средних лет. Его голова была запрокинута, а изо рта шла пена. Признаков жизни он не подавал. Открыть двери машины не вышло, так как они были заперты.