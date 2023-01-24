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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Водитель вздремнул на свердловской трассе и чуть не умер от отравления

Сегодня, 08:24
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель чуть не погиб из-за выхлопных газов на трассе в Свердловской области

Водителя, которому стало плохо во время отдыха в машине на трассе Пермь — Екатеринбург, спасли сотрудники ГИБДД МО МВД «Красноуфимский». Инспекторы Иван Фролов и Дмитрий Якимов заметили заведенный автомобиль во время патрулирования федерального участка.

Экипаж затормозил, чтобы выяснить причину остановки и требуется ли помощь. Якимов подошел к автомобилю и увидел, что внутри находится мужчина средних лет. Его голова была запрокинута, а изо рта шла пена. Признаков жизни он не подавал. Открыть двери машины не вышло, так как они были заперты.

Полицейские сообщили о произошедшем в пункт медицины катастроф. Затем они разбили стекло, открыли дверь и вытащили мужчину. Подоспевшая на место бригада медиков госпитализировала 41-летнего пострадавшего в больницу. Эвакуатор отвез автомобиль на штрафстоянку.

Позднее инспекторы навестили спасенного мужчину. Он сообщил, что ехал из Екатеринбурга в Кировскую область домой. В дороге он решил отдохнуть, но отравился выхлопными газами. Причиной стала неисправность транспорта. После оказания медпомощи мужчина отправился в путь дальше, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

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#Пострадавшие#Отравление#ГИБДД#Инспектор#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Ирина Кирилова
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