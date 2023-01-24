Заклеивала рот скотчем: мама обвинила учителя в Екатеринбурге в издевательствах

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
По ее словам, учительница заклеивала ему рот скотчем. Она утверждает, что с издевательствами столкнулись и другие ученики, пишет Ура.ру.
О произошедшем женщина узнала в родительском чате. Она утверждает, что инцидент произошел на глазах у других одноклассников. Узнав это от других родителей, мать расспросила сына, и тот признался, что педагог может позволить себе ударить их тряпкой, книжкой и так далее.
В школе у родительницы состоялся разговор, однако извинений ей никто не принес.
По данным Е1, в школе начали проводить проверку, инициированную департаментом образования. Также жалобой заинтересовались правоохранители. В департаменте образования сказали, что провели беседу с учительницей, а на 25 января запланирована встреча с родительницей пострадавшего.
Сотрудники СКР также займутся установлением всех обстоятельств произошедшего.