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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Заклеивала рот скотчем: мама обвинила учителя в Екатеринбурге в издевательствах

Сегодня, 11:55
Фото: 1MI

В гимназии №94 Екатеринбурга учителя обвинили в издевательствах над учениками

В издевательствах над учениками 3 класса обвинили учителя гимназии №94 в Екатеринбурге. Пожаловалась на происходящее мама одного из учеников.

По ее словам, учительница заклеивала ему рот скотчем. Она утверждает, что с издевательствами столкнулись и другие ученики, пишет Ура.ру.

О произошедшем женщина узнала в родительском чате. Она утверждает, что инцидент произошел на глазах у других одноклассников. Узнав это от других родителей, мать расспросила сына, и тот признался, что педагог может позволить себе ударить их тряпкой, книжкой и так далее.

В школе у родительницы состоялся разговор, однако извинений ей никто не принес.

По данным Е1, в школе начали проводить проверку, инициированную департаментом образования. Также жалобой заинтересовались правоохранители. В департаменте образования сказали, что провели беседу с учительницей, а на 25 января запланирована встреча с родительницей пострадавшего.

Сотрудники СКР также займутся установлением всех обстоятельств произошедшего.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Дети#Издевательства#Учитель#Ученик#Новости УрФО
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