Заклеивала рот скотчем: мама обвинила учителя в Екатеринбурге в издевательствах

О произошедшем женщина узнала в родительском чате. Она утверждает, что инцидент произошел на глазах у других одноклассников. Узнав это от других родителей, мать расспросила сына, и тот признался, что педагог может позволить себе ударить их тряпкой, книжкой и так далее.