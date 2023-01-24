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Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Защита от дронов появится в Свердловской области

Сегодня, 10:49
Фото: 1MI
Антитеррористическая комиссия Свердловской области поручила до сентября 2023 года обеспечить защитой от беспилотников атомные объекты. Речь о тех беспилотниках, которые находятся на территории региона.

Поручение утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщается на портале правовой информации.

В документе указано, что в период до 22 сентября 2023 года необходимо принять меры по оборудованию этими техническими средствами ядерно-опасных объектов. Это нужно для нахождения беспилотных воздушных судов над объектами и на подступах к ним.

В распоряжении указывается, что речь идет о Белоярской атомной электростанции, Институте реакторных материалов, комбинате «Электрохимприбор», Уральском электромеханическом заводе, а также Уральском электрохимическом комбинате.

На площадке КМУ поставлены новые задачи для развития беспилотной авиации РФ
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#Елена Озерова#Атомное оружие#Комиссия#Губернатор#Общество#Новости УрФО
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