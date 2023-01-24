Защита от дронов появится в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
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Updated Сегодня, 10:51
Поручение утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщается на портале правовой информации.
В документе указано, что в период до 22 сентября 2023 года необходимо принять меры по оборудованию этими техническими средствами ядерно-опасных объектов. Это нужно для нахождения беспилотных воздушных судов над объектами и на подступах к ним.
В распоряжении указывается, что речь идет о Белоярской атомной электростанции, Институте реакторных материалов, комбинате «Электрохимприбор», Уральском электромеханическом заводе, а также Уральском электрохимическом комбинате.