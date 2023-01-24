Защита от дронов появится в Свердловской области

Поручение утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщается на портале правовой информации.



В документе указано, что в период до 22 сентября 2023 года необходимо принять меры по оборудованию этими техническими средствами ядерно-опасных объектов. Это нужно для нахождения беспилотных воздушных судов над объектами и на подступах к ним.