Зеленский ввел персональные санкции против Екатеринбургского митрополита

Данная мера воздействия предусматривает влияние на экономическую и другие сферы жизни гражданина. Например, если бы у Екатеринбургского и Верхотурского митрополита Евгения Кульберга присутствовали зарубежные счета, открытые во враждебном государстве, их использование стало бы невозможным. Аналогично — с другими активами (в том числе не числящимися в собственности, но подконтрольными).