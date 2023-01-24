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Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Зеленский ввел персональные санкции против Екатеринбургского митрополита

Сегодня, 05:07
Фото: "Екатеринбургская епархия"
В отношении Екатеринбургского митрополита Евгения Кульберга президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции. Официальный документ глава иностранного государства подписал 23 января.

Данная мера воздействия предусматривает влияние на экономическую и другие сферы жизни гражданина. Например, если бы у Екатеринбургского и Верхотурского митрополита Евгения Кульберга присутствовали зарубежные счета, открытые во враждебном государстве, их использование стало бы невозможным. Аналогично — с другими активами (в том числе не числящимися в собственности, но подконтрольными).

Введение ограничительных мер инициировал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает Ура.ру со ссылкой на документ.

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