Житель Ирбита застрелил 26-летнего отца двоих детей во время ссоры

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
ЧП случилось в деревне Прядеина. Убитого звали Александр Чеглаков, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Все случилось в утреннее время 21 января. Мужчина ушел в гости к своему другу. Они поссорились, и приятель взялся за ружье, застрелив Александра, сообщает источник.
Далее в полицию позвонил очевидец. Он рассказал, что пуля попала в руку пострадавшего. Позднее выяснилось, что у Александра диагностировали сквозное ранение живота. Через сутки он умер в больнице.
СУ СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Следователи полагают, что ссора между оппонентами началась еще на улице. У подозреваемого изъяли нож, патроны и два ружья. Сам стрелок рассказал, что нашел винтовку два года назад, а остальные атрибуты ему достались от покойного отца.