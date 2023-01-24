Житель Ирбита застрелил 26-летнего отца двоих детей во время ссоры

СУ СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Следователи полагают, что ссора между оппонентами началась еще на улице. У подозреваемого изъяли нож, патроны и два ружья. Сам стрелок рассказал, что нашел винтовку два года назад, а остальные атрибуты ему достались от покойного отца.