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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Житель Ирбита застрелил 26-летнего отца двоих детей во время ссоры

Сегодня, 08:33
Фото: 1MI
Под Ирбитом 26-летнего местного жителя застрелили. У него осталось двое детей и супруга.

ЧП случилось в деревне Прядеина. Убитого звали Александр Чеглаков, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Все случилось в утреннее время 21 января. Мужчина ушел в гости к своему другу. Они поссорились, и приятель взялся за ружье, застрелив Александра, сообщает источник.

Далее в полицию позвонил очевидец. Он рассказал, что пуля попала в руку пострадавшего. Позднее выяснилось, что у Александра диагностировали сквозное ранение живота. Через сутки он умер в больнице.

СУ СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Следователи полагают, что ссора между оппонентами началась еще на улице. У подозреваемого изъяли нож, патроны и два ружья. Сам стрелок рассказал, что нашел винтовку два года назад, а остальные атрибуты ему достались от покойного отца.

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#Друзья#Застрелил#Убил#Выстрел#Криминал#Новости УрФО#Елена Озерова
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