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Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Жительница Нижнего Тагила сломала руку из-за наледи возле дома на улице Ильича

Сегодня, 10:46
Фото: TagilCity.ru
25-летняя тагильчанка получила перелом руки, поскользнувшись на льду возле дома № 30 на улице Ильича. По словам местных жителей, управляющая компания не сбивает лед возле крыльца, а лишь периодически посыпает песком.

Инцидент произошел 21 января. Девушка, выходя из подъезда, поскользнулась на льду, упала и почувствовала острую боль. В травмпункте выяснилось, что сломано две кости правой руки. Тагильчанке наложили гипс.

Тагильчанка сломала руку, поскользнувшись на льду возле дома
Фото: TagilCity.ru

По словам ее мамы Юлии, наледь возле подъезда управляющая компания «ЖЭУ № 7», которая обслуживает дом, не чистила ни разу даже после обращений от жителей.

Наледь не чистили вообще. Сегодня, допустим, это все присылали песком. Обращались в УК по поводу льда возле крыльца примерно с месяц назад, — рассказала Юлия журналисту TagilCity.ru.
Лед возле дома № 30 на улице Ильича. Фото 23 января.Лед возле дома № 30 на улице Ильича. Фото 23 января.
Лед возле дома № 30 на улице Ильича. Фото 23 января.Лед возле дома № 30 на улице Ильича. Фото 23 января.
Лед возле дома № 30 на улице Ильича. Фото 23 января.Лед возле дома № 30 на улице Ильича. Фото 23 января.
Лед возле дома № 30 на улице Ильича. Фото 23 января.Лед возле дома № 30 на улице Ильича. Фото 23 января.
Лед возле дома № 30 на улице Ильича. Фото 23 января.
Фото: TagilCity.ru

В управляющей компании журналисту редакции сообщили, что в курсе о сломанной руке жительницы. И при этом заверили, что лед возле дома посыпается песком регулярно.

В четверг (19 января — прим. редакции) чистили двор, и после того, как погрузчик убрал снег, на асфальте остался лед. Дворник делает насечки и посыпает каждый день. Дворник там очень ответственный. Много посыпать мы тоже не можем, так как жители жалуются, что с обуви песок тащится в дом, — рассказали TagilCity.ru в УК «ЖЭУ № 7».

Редакция TagilCity.ru направит официальный запрос в прокуратуру с просьбой провести проверку по данному инциденту.

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#Анна Григорьева#УК#Лед#Перелом#Рука#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил
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