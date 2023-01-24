Жительница Нижнего Тагила сломала руку из-за наледи возле дома на улице Ильича

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Инцидент произошел 21 января. Девушка, выходя из подъезда, поскользнулась на льду, упала и почувствовала острую боль. В травмпункте выяснилось, что сломано две кости правой руки. Тагильчанке наложили гипс.
По словам ее мамы Юлии, наледь возле подъезда управляющая компания «ЖЭУ № 7», которая обслуживает дом, не чистила ни разу даже после обращений от жителей.
Наледь не чистили вообще. Сегодня, допустим, это все присылали песком. Обращались в УК по поводу льда возле крыльца примерно с месяц назад, — рассказала Юлия журналисту TagilCity.ru.
В управляющей компании журналисту редакции сообщили, что в курсе о сломанной руке жительницы. И при этом заверили, что лед возле дома посыпается песком регулярно.
В четверг (19 января — прим. редакции) чистили двор, и после того, как погрузчик убрал снег, на асфальте остался лед. Дворник делает насечки и посыпает каждый день. Дворник там очень ответственный. Много посыпать мы тоже не можем, так как жители жалуются, что с обуви песок тащится в дом, — рассказали TagilCity.ru в УК «ЖЭУ № 7».
Редакция TagilCity.ru направит официальный запрос в прокуратуру с просьбой провести проверку по данному инциденту.