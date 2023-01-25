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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

400 тысяч вернули обманутой мошенниками пенсионерке из Нижнего Тагила

Сегодня, 13:15
Фото: 1MI
400 тысяч рублей вернули полицейские 70-летней жительнице Гальянки из Нижнего Тагила. Она отдала деньги мошенникам, поверив, что ее дочь стала виновницей ДТП.

С заявлением в полицию обратилась дочь потерпевшей. По ее словам, матери позвонили неизвестная женщина, назвала ее «мамой» и в слезах сообщила, что стала виновницей ДТП и попала в больницу. Именно поэтому ей срочно нужно 1,5 миллиона рублей, чтобы следователи не возбуждали уголовное дело. Однако у пенсионерки оказалось только 400 тысяч. Их она и передала вместе с бельем для «дочери» курьеру, который приехал прямо в квартиру.

Однако в это же время потерпевшей не могли дозвониться родные, которые забили тревогу. Когда же это удалось сделать, мать рассказала дочери о произошедшем. Тогда она вызвала наряд полицейских.

Выяснилось, что злоумышленник уже задержан, так как ранее в полицию поступили сообщения об обмане еще от двух тагильчанок-пенсионерок, которые передали ему в общей сложности 400 тысяч рублей. Им оказался ранее судимый мужчина, который сейчас живет в Екатеринбурге. У него было изъято много купюр номиналом в пять тысяч рублей. По его словам, он увидел предложение о криминальном заработке в мессенджере. За работу ему полагалось 10% от похищенных денег. Сейчас преступник находится под стражей, ему грозит до шести лет тюрьмы.

Похищенные 400 тысяч рублей полицейские вернули 70-летней пенсионерке, которая поблагодарила их за оперативность, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Мошенники не смогли обмануть пенсионера под Нижним Тагилом
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#Евгения Сафина#Полиция#Пенсионерка#Мошенники#Обман#Криминал#Нижний Тагил
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