400 тысяч вернули обманутой мошенниками пенсионерке из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
С заявлением в полицию обратилась дочь потерпевшей. По ее словам, матери позвонили неизвестная женщина, назвала ее «мамой» и в слезах сообщила, что стала виновницей ДТП и попала в больницу. Именно поэтому ей срочно нужно 1,5 миллиона рублей, чтобы следователи не возбуждали уголовное дело. Однако у пенсионерки оказалось только 400 тысяч. Их она и передала вместе с бельем для «дочери» курьеру, который приехал прямо в квартиру.
Однако в это же время потерпевшей не могли дозвониться родные, которые забили тревогу. Когда же это удалось сделать, мать рассказала дочери о произошедшем. Тогда она вызвала наряд полицейских.
Выяснилось, что злоумышленник уже задержан, так как ранее в полицию поступили сообщения об обмане еще от двух тагильчанок-пенсионерок, которые передали ему в общей сложности 400 тысяч рублей. Им оказался ранее судимый мужчина, который сейчас живет в Екатеринбурге. У него было изъято много купюр номиналом в пять тысяч рублей. По его словам, он увидел предложение о криминальном заработке в мессенджере. За работу ему полагалось 10% от похищенных денег. Сейчас преступник находится под стражей, ему грозит до шести лет тюрьмы.
Похищенные 400 тысяч рублей полицейские вернули 70-летней пенсионерке, которая поблагодарила их за оперативность, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».