400 тысяч вернули обманутой мошенниками пенсионерке из Нижнего Тагила

Выяснилось, что злоумышленник уже задержан, так как ранее в полицию поступили сообщения об обмане еще от двух тагильчанок-пенсионерок, которые передали ему в общей сложности 400 тысяч рублей. Им оказался ранее судимый мужчина, который сейчас живет в Екатеринбурге. У него было изъято много купюр номиналом в пять тысяч рублей. По его словам, он увидел предложение о криминальном заработке в мессенджере. За работу ему полагалось 10% от похищенных денег. Сейчас преступник находится под стражей, ему грозит до шести лет тюрьмы.