48 млн рублей выделено на развитие транспортной системы Нижнему Тагилу

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
В городе состоялось совещание с участием начальника отдела организации дорожного движения министерства транспорта Свердловской области Евгения Мышленника и замглавы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Известно, что работа по данному вопросу проводится в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Специалисты из Нижнего Тагила уже заканчивают подготовку технического задания, по которому во время дорожно-строительного сезона будут производиться строительные работы. Работа по внедрению ИТС будет продолжена.
В работе задействованы в том числе работники министерства транспорта Свердловской области. По приезду в Нижний Тагил представитель минтранса Евгений Мышленник посетил муниципальный центр организации дорожного движения.
47,9 миллионов рублей – средства, которые тагильчане смогут направить на совершенствование улично-дорожной сети в рамках внедрения ИТС, - подчеркнул Егор Копысов.
По словам Евгения Мышленника, окончательная корректировка технического задания скоро завершится. Срок он обозначил до конца февраля.