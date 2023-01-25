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48 млн рублей выделено на развитие транспортной системы Нижнему Тагилу

25 января 2023, 14:37
Фото: 1MI
На развитие интеллектуальной транспортной системы Нижний Тагил получит почти 48 миллионов рублей.

В городе состоялось совещание с участием начальника отдела организации дорожного движения министерства транспорта Свердловской области Евгения Мышленника и замглавы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Известно, что работа по данному вопросу проводится в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Специалисты из Нижнего Тагила уже заканчивают подготовку технического задания, по которому во время дорожно-строительного сезона будут производиться строительные работы. Работа по внедрению ИТС будет продолжена. 

В работе задействованы в том числе работники министерства транспорта Свердловской области. По приезду в Нижний Тагил представитель минтранса Евгений Мышленник посетил муниципальный центр организации дорожного движения.

47,9 миллионов рублей – средства, которые тагильчане смогут направить на совершенствование улично-дорожной сети в рамках внедрения ИТС, - подчеркнул Егор Копысов.

По словам Евгения Мышленника, окончательная корректировка технического задания скоро завершится. Срок он обозначил до конца февраля.  

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#Елена Озерова#Дороги#Транспорт#Средства#Деньги#Нижний Тагил#Город#Касается каждого
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