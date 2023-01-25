48 млн рублей выделено на развитие транспортной системы Нижнему Тагилу

Известно, что работа по данному вопросу проводится в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Специалисты из Нижнего Тагила уже заканчивают подготовку технического задания, по которому во время дорожно-строительного сезона будут производиться строительные работы. Работа по внедрению ИТС будет продолжена.