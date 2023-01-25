Боец ЧВК «Вагнер» из Свердловской области скончался на спецоперации

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
О погибшем известно, что дата его рождения — 5 декабря 1975 года. В зону спецоперации он попал добровольно в первых числах октября. Мужчина погиб на поле боя в Артемовске (Донецкая Народная Республика).
Панихида по Александру и его похороны прошли 23 января 2023 года. Об этом рассказала родственница свердловчанина Татьяна Бажукова на странице «ВКонтакте».
Напомним, что в Нижнем Тагиле прошли похороны 26-летнего военнослужащего, чей блиндаж накрыло миной — Данила Сергеева. Молодого человека похоронили с военными почестями: отпеванием, флагом, оркестром.