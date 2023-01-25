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Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Боец ЧВК «Вагнер» из Свердловской области скончался на спецоперации

Сегодня, 03:28
Фото: 1MI
Во время выполнения боевых задач на территории проведения спецоперации вооруженных сил России на южных рубежах скончался Александр Банных, военный ЧВК «Вагнер» из Свердловской области.

О погибшем известно, что дата его рождения — 5 декабря 1975 года. В зону спецоперации он попал добровольно в первых числах октября. Мужчина погиб на поле боя в Артемовске (Донецкая Народная Республика).

Панихида по Александру и его похороны прошли 23 января 2023 года. Об этом рассказала родственница свердловчанина Татьяна Бажукова на странице «ВКонтакте».

Александр Банных
Фото: Татьяна Бажукова "ВКонтакте"
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