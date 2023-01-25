Число улавливаемых превышений выбросов мобильной станцией УГМС упало в 11 раз. В течение 2022 года станция всего три раза уловила превышения вредных веществ во время замеров на Северном поселке в Нижнем Тагиле. Всего за год специалисты отобрали 50 проб в каждой из двух точек — на улицах Щорса, 24 и Бирюзовая, 6.