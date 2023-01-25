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Published Сегодня, 16:52

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Чехарда со светом, студенческие истории и журавлик из Тагила в память о воинах СВО

25 января 2023, 16:52
Фото: Андрей Кузнецов
Как отразится ситуация с отменой ночного тарифа на жителях Нижнего Тагила, в честь дня студентов известные жители города рассказали свои истории, а журавлик кузнеца станет частью стелы в память о погибших на СВО. Об этих и других событиях 25 января 2023 года читайте в подборке TagilCity.ru.

Известные деятели Нижнего Тагила поделились историями о своем студенчестве. О том, чем запомнилась эта пора главе города Владиславу Пинаеву, заместителю начальника управления физкультуры, спорта и молодежной политики Анне Афонасьевой, руководителю пресс-службы МУ МВД «Нижнетагильское» Элине Балуце, а также другим известным тагильчанам, читайте в материале TagilCity.ru.

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После отмены ночного тарифа в выходные и праздничные дни в Нижнем Тагиле началось обсуждение перепрограммирования счетчиков. Энергетик и заместитель директора одной из городских управляющих компаний рассказали TagilCity.ru, как это может повлиять в будущем на сумму оплаты за свет.

Чем обернется чехарда с ночным тарифом на электроэнергию для Нижнего Тагила
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В Туапсе на данный момент ведется создание стелы, которая будет посвящена погибшим в ходе спецоперации бойцам. В ее создании принял участие кузнец из Нижнего Тагила. Его журавль, а также птицы мастеров из других городов украсят центральную часть стелы.

Журавлик кузнеца из Нижнего Тагила станет частью стелы в память погибших на СВО
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Число улавливаемых превышений выбросов мобильной станцией УГМС упало в 11 раз. В течение 2022 года станция всего три раза уловила превышения вредных веществ во время замеров на Северном поселке в Нижнем Тагиле. Всего за год специалисты отобрали 50 проб в каждой из двух точек — на улицах Щорса, 24 и Бирюзовая, 6.

В 11 раз упало число пойманных мобильной станцией УГМС превышений выбросов в Тагиле
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Украинская сторона пригрозила военным ударом по Екатеринбургу и другим городам России. На это отреагировал депутат Госдумы Максим Иванов. Он считает, что серьезно относиться к таким заявлениям не стоит. По его словам, это «истерика и блеф загнанных в угол шакалов».

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