Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
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Updated Сегодня, 16:54
Известные деятели Нижнего Тагила поделились историями о своем студенчестве. О том, чем запомнилась эта пора главе города Владиславу Пинаеву, заместителю начальника управления физкультуры, спорта и молодежной политики Анне Афонасьевой, руководителю пресс-службы МУ МВД «Нижнетагильское» Элине Балуце, а также другим известным тагильчанам, читайте в материале TagilCity.ru.
После отмены ночного тарифа в выходные и праздничные дни в Нижнем Тагиле началось обсуждение перепрограммирования счетчиков. Энергетик и заместитель директора одной из городских управляющих компаний рассказали TagilCity.ru, как это может повлиять в будущем на сумму оплаты за свет.
В Туапсе на данный момент ведется создание стелы, которая будет посвящена погибшим в ходе спецоперации бойцам. В ее создании принял участие кузнец из Нижнего Тагила. Его журавль, а также птицы мастеров из других городов украсят центральную часть стелы.
Число улавливаемых превышений выбросов мобильной станцией УГМС упало в 11 раз. В течение 2022 года станция всего три раза уловила превышения вредных веществ во время замеров на Северном поселке в Нижнем Тагиле. Всего за год специалисты отобрали 50 проб в каждой из двух точек — на улицах Щорса, 24 и Бирюзовая, 6.
Украинская сторона пригрозила военным ударом по Екатеринбургу и другим городам России. На это отреагировал депутат Госдумы Максим Иванов. Он считает, что серьезно относиться к таким заявлениям не стоит. По его словам, это «истерика и блеф загнанных в угол шакалов».