Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
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Updated Сегодня, 10:48
До декабря 2022 года потребители платили за кВт/ч 5,44 рубля по дневному тарифу и 2,59 рубля. В декабре жители Нижнего Тагила получили платежки с тарифами 7,36 рубля и 2,86 рубля. В первом случае рост тарифа превысил 35%, во втором 10,4%. В результате изучения ситуации ФАС признала незаконным повышение цен на электроэнергию в Свердловской области. Тарифы, введенные с 1 декабря 2022 года, обновлены на более низкие, а потребители получат перерасчет. Тарифы сохранятся до конца 2023 года.
Жители могли бы обрадоваться, что повышение отменено. Однако следом пришла новость об отмене льготы на выходные и праздничные дни: в конце декабря 2022 года ФАС России признала незаконным и применение ночного тарифа в выходные и праздничные дни полностью в течение всех суток на территории Свердловской области.
Для чего делаются два тарифа — дневной и ночной? Дело в том, распределение потребления энергии неравномерно в течение суток. Днем станции работают на полных мощностях, чтобы обеспечивать энергией частных потребителей, коммерческий сектор, государственные и муниципальные учреждения. При этом потребление электроэнергии в вечернее и ночное время ожидаемо снижается. Для того чтобы техника не простаивала зря и не было перерасхода ресурсов, потребителей стимулировали использовать электроэнергию в ночное и вечернее время, таким образом более равномерно распределяя нагрузку на электростанции, — поясняет TagilCity.ru в беседе специалист в сфере энергетики.
Редакция TagilCity.ru посчитала, насколько подорожает электроэнергия в Нижнем Тагиле. Введение дневного — более дорогого тарифа — на выходные и праздничные дни — теперь повлечет для потребителей электроэнергии дополнительные затраты.
Зачастую у работающего населения основные расходы электроэнергии приходятся на вечернее время после работы (условно с 18 часов в будни) и на выходные дни. Ночной тариф при этом действует только с 23 часов. Таким образом вечерний расход в большинстве случаев все равно попадает под действие дневного тарифа — и здесь для большинства потребителей ничего не изменится.
А вот в выходные ситуация станет не в пользу свердловчан: теперь за субботу и воскресенье по ночному тарифу будут рассчитываться только 16 часов, а 32 часа подорожают с 2,59 рублей до 5,44 рублей за единицу по дневному тарифу (в 2,1 раза).
Для того, чтобы в выходные и праздничные дни начисление проводились по дневному и ночному тарифу вместо одного ночного тарифа, нужно вызвать специалиста, который настроит счетчики. Это — дополнительная нагрузка на кошелек потребителя, управляющие компании самостоятельно это не сделают:
Мы передаем показания с приборов общедомового учета. Также у нас есть суммарные показания от всех собственников в доме. Разница между общими и личными приборами учета падает на плечи жильцов дома соразмерно площади владения недвижимостью. По идее, приборы учета являются собственностью жильцов, и управляющие компании к ним отношения не имеют. УК или энергосбытовая компания (если у жильца договор напрямую с ней) только принимают показания и вычисляют стоимость услуг. То есть наш сотрудник может только сделать поверку прибора, а не повлиять на его замену на однотарифный, например. Заменить управляющая компания может только приборы учета, которые стоят на общедомовом имуществе, — говорит замдиректора одной из городских УК.
Стоимость перепрограммирования одного прибора учета в Нижнем Тагиле находится на уровне полутора тысяч рублей.
Не все приборы можно перепрограммировать, не во всех можно отменить выходные, это же вал работы будет. Там десятки производителей и моделей со своими особенностями, — поясняет специалист.
Однако пока на практике компании не знают, как осуществить столь массовый переход или перепрограммирование счетчиков. Все ждут разъяснения от Региональной энергетической компании.
Пока никакого понимания о том, что будет происходить дальше, ни у кого нет: мы ждем заявление от региональной энергетической компании, которая устанавливает тарифы, — рассказал представитель тагильской УК.
Вечером 24 января член экспертной группы при РЭК Свердловской области Владимир Имамов рекомендовал свердловчанам перейти на одноставочные тарифы или обратиться за перепрограммированием счетчиков к поставщику услуги. Оставаться на двухтарифных счетчиках, по данным специалистов, станет выгодно тем потребителям, у которых высокое потребление энергии с 23 до 7 часов. Остальной части потребителей электроэнергии резонно уйти от двухтарифной системы, где стоимость киловатта в час находится на уровне ниже 4 рублей в любое время суток.