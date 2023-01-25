До декабря 2022 года потребители платили за кВт/ч 5,44 рубля по дневному тарифу и 2,59 рубля. В декабре жители Нижнего Тагила получили платежки с тарифами 7,36 рубля и 2,86 рубля. В первом случае рост тарифа превысил 35%, во втором 10,4%. В результате изучения ситуации ФАС признала незаконным повышение цен на электроэнергию в Свердловской области. Тарифы, введенные с 1 декабря 2022 года, обновлены на более низкие, а потребители получат перерасчет. Тарифы сохранятся до конца 2023 года.