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Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Екатеринбургский митрополит обрадовался санкциям «комического актера» Зеленского

Сегодня, 06:38
Фото: telegram-канал митрополита Евгения

Екатеринбургский митрополит раскритиковал санкции Зеленского

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг рассказал, что санкции президента Украины — «комического клоуна», — его повеселили и разочаровали.

Со слов священника, настоящим наказанием для него было бы лишение возможности любить и молиться святым уроженцам Украины. Об этом священнослужитель рассказал в собственном telegram-канале.

Также Евгений Кульберг отметил, что в Указе Зеленского неправильно прописан епископский титул митрополитов и протоиереев, попавших в санкционный список. Кроме того, СНБО Украины при составлении документа допустил ряд ошибок в правописании.

Митрополит Екатеринбургский Евгений подметил, что гражданам России не стоит удивляться тому, что при таком уровне безграмотности южное государство считает опасностью введение военных кораблей в воды страны митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским.

Зеленский ввел персональные санкции против Екатеринбургского митрополита
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Митрополит Евгений#Операция на Украине#Зеленский#Общество#Санкции#Указ#Спецоперация
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