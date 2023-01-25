Екатеринбургский митрополит обрадовался санкциям «комического актера» Зеленского

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Со слов священника, настоящим наказанием для него было бы лишение возможности любить и молиться святым уроженцам Украины. Об этом священнослужитель рассказал в собственном telegram-канале.
Также Евгений Кульберг отметил, что в Указе Зеленского неправильно прописан епископский титул митрополитов и протоиереев, попавших в санкционный список. Кроме того, СНБО Украины при составлении документа допустил ряд ошибок в правописании.
Митрополит Екатеринбургский Евгений подметил, что гражданам России не стоит удивляться тому, что при таком уровне безграмотности южное государство считает опасностью введение военных кораблей в воды страны митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским.