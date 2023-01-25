Главу музея истории Екатеринбурга оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию армии

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Обвинение директору выдвинули, прочитав его записи в соцсетях. На судебном заседании, которое состоялось 15 января, было сказано, что его записи противоречили данным Минобороны РФ, передает Ура.ру.
Адвокат руководителя Владислав Идамжапов высказал свое несогласие с происходящим. Он просил позвать в суд полицейского, составлявшего протокол о нарушении. Но там же стало известно, что этот сотрудник уже не работает в полиции.