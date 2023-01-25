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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Главу музея истории Екатеринбурга оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию армии

Сегодня, 13:37
Фото: 1MI
За дискредитацию российской армии на 30 тысяч рублей оштрафован директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Обвинение директору выдвинули, прочитав его записи в соцсетях. На судебном заседании, которое состоялось 15 января, было сказано, что его записи противоречили данным Минобороны РФ, передает Ура.ру.

Адвокат руководителя Владислав Идамжапов высказал свое несогласие с происходящим. Он просил позвать в суд полицейского, составлявшего протокол о нарушении. Но там же стало известно, что этот сотрудник уже не работает в полиции.

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#Елена Озерова#Дискредитация#Суд#Штраф#Директор#Происшествия#Новости УрФО
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