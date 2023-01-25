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Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Иванов о возможном ударе Украины по Екатеринбургу: «Истерика и блеф загнанных в угол»

Сегодня, 06:19
Фото: 1MI

Украина пригрозила военным ударом по Екатеринбургу

Военным ударом по Екатеринбургу и другим городам России пригрозила украинская сторона. На это ответил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. По его мнению, не стоит относиться к таким заявлениям серьезно.
Эскалация <…> неизбежна. Будут наноситься удары по разным целям. В том числе, ударам будут подвержены такие города, как Москва, Петербург, Екатеринбург, которые «изнеженные» и «ленивые» и думают, что конфликт их не коснется, — говорит советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на опубликованном видео в Telegram-канале «Политика страны».

Также он заявил, что в настоящее время у Украины нет подходящего оружия для нанесения таких ударов.

На эти высказывания отреагировал депутат Госдумы Максим Иванов.

Как это понимать? Понимать это надо как истерику и блеф загнанных в угол шакалов. Это их ответ на успехи российской армии на артемовском направлении и на Запорожье, — заявил Максим Иванов в своем Telegram-канале.

Он уверен, что даже США не предоставит Украине такого оружия, которое по дальности способно достать до Москвы. Также он заявляет, что фраза про «изнеженные и ленивые города России» сказана для простых граждан Украины, которые верят в пропаганду.

Воспринимать слова штатного киевского пропагандиста можно исключительно как болезненную реакцию на наши успехи. Поэтому пожелаем новых успехов нашим парням на фронтах СВО, — завершил высказывание Иванов.
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#Ирина Кирилова#Военные#Удар#Нападение#Происшествия#Операция на Украине#Эксклюзив#Новости УрФО#Свердловская область#Максим Иванов
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