Катетер застрял в сердце: супруги из Верхней Пышмы обвинили врачей ОДКБ в халатности

Семейная пара не поверила в то, что ситуация безопасна, и обратилась к врачам из Москвы. Столичные доктора провели операцию и 22 августа достали катетер из сердца. Родители малыша требуют возбуждения уголовного дела: в октябре 2022 года был подан иск в суд, 16 января 2023-го прошло первое заседание, следующее назначено на 1 февраля. 23 января текущего года семья обратилась в СК РФ, сообщает «КП-Екатеринбург».