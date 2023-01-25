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Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

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Updated Сегодня, 07:37

Катетер застрял в сердце: супруги из Верхней Пышмы обвинили врачей ОДКБ в халатности

Сегодня, 07:35
Фото: 1MI
Семья из Верхней Пышмы обвинила врачей ОДКБ в халатности из-за того, что в сердце их новорожденного сына застрял катетер.

После появления на свет Диме Иванову поставили катетер, однако он обломился. Часть изделия медицинского назначения прошла через вену и попала в сердце. В областной детской клинической больницы (ОДКБ) в Екатеринбурге провели 2 хирургических вмешательства, после которых заключили: инородное тело достать невозможно, но угрозы для жизни нет.

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Семейная пара не поверила в то, что ситуация безопасна, и обратилась к врачам из Москвы. Столичные доктора провели операцию и 22 августа достали катетер из сердца. Родители малыша требуют возбуждения уголовного дела: в октябре 2022 года был подан иск в суд, 16 января 2023-го прошло первое заседание, следующее назначено на 1 февраля. 23 января текущего года семья обратилась в СК РФ, сообщает «КП-Екатеринбург».

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#Анна Варнакина#Дети#Больница#Операция#Уголовное дело#Суд#СК РФ#Происшествия#Верхняя Пышма#Екатеринбург#Москва
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