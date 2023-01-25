Ледовый городок в Нижнем Тагиле простоит до конца января

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Работы по демонтажу елки, горок и скульптур на Театральной площади начнутся в конце недели или в начале следующей. Снос планируется на 29 или 30 января, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Открытие главной елки Нижнего Тагила состоялось 28 декабря. Для посетителей мероприятия был организован праздничный концерт. Стоимость строительства составила 11,4 миллиона рублей.
На Театральной площади рядом с елкой и светодиодным шатром рабочие установили ледяные и светящиеся скульптуры, несколько горок, ледяные чаши. Впервые в этом году на проспекте Строителей был залит бесплатный каток.