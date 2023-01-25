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Published Сегодня, 16:17

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Updated Сегодня, 16:19

Ледовый городок в Нижнем Тагиле простоит до конца января

25 января 2023, 16:17
Фото: TagilCity.ru

Стала известна дата сноса ледового городка в Нижнем Тагиле

Тагильчане и гости города смогут посетить ледовый городок на Театральной площади до конца января. Ранее планировалось начать демонтаж 25 января.
Работы по демонтажу елки, горок и скульптур на Театральной площади начнутся в конце недели или в начале следующей. Снос планируется на 29 или 30 января, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Открытие главной елки Нижнего Тагила состоялось 28 декабря. Для посетителей мероприятия был организован праздничный концерт. Стоимость строительства составила 11,4 миллиона рублей.

На Театральной площади рядом с елкой и светодиодным шатром рабочие установили ледяные и светящиеся скульптуры, несколько горок, ледяные чаши. Впервые в этом году на проспекте Строителей был залит бесплатный каток.

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#Евгения Сафина#Ледовый городок#Театральная площадь#Елка#Снос#Свободное время#Эксклюзив#Нижний Тагил#Новый год
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