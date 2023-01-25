Названа дата «Ночи музыки-2023» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Информация об этом появилась на сайте 300-летия Екатеринбурга. Ранее, в конце лета, глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал, что Ростуризм выделить на проведение фестиваля 38 млн рублей.
Отмечается, что Ural Music Night — международный музыкальный фестиваль, который с 2015 года проходит в Екатеринбурге в конце июня. В нем задействованы несколько концертных площадок и множество приглашенных артистов.
В прошлом году на фестивале выступило порядка 3 тысяч музыкантов. Присутствовало более 300 тысяч гостей.