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Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

Названа дата «Ночи музыки-2023» в Екатеринбурге

25 января 2023, 15:55
Фото: 1MI
23 июня в Екатеринбурге может состояться «Ночь музыки-2023». Это будет девятый по счету фестиваль.

Информация об этом появилась на сайте 300-летия Екатеринбурга. Ранее, в конце лета, глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал, что Ростуризм выделить на проведение фестиваля 38 млн рублей.

Отмечается, что Ural Music Night — международный музыкальный фестиваль, который с 2015 года проходит в Екатеринбурге в конце июня. В нем задействованы несколько концертных площадок и множество приглашенных артистов.

В прошлом году на фестивале выступило порядка 3 тысяч музыкантов. Присутствовало более 300 тысяч гостей.

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#Елена Озерова#Ночь музыки#Сцена#Музыка#Живая музыка#Рок-музыка#Музыкант#Общество#Новости УрФО
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