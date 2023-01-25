Нижний Тагил станет главной площадкой в регионе для гонки «Лыжня России-2023»

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
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Updated Сегодня, 05:05
В преддверии акции с 1 по 10 февраля в городе состоится «Декада лыжного спорта». В эти дни участники смогут пройти любые дистанции в удобное время на городских лыжных базах. Среди сильнейших гонка пройдет 11 февраля на лыжном стадионе спортивной школы олимпийского резерва «Аист».
Мужчины и женщины продут дистанции в 10 и 5 километров соответственно. Кроме того, в программу мероприятия входит юбилейный забег «СОТКА». В нем будут принимать участие муниципальные служащие, ветераны спорта, победители и призеры международных и всероссийских соревнований, депутаты, представители общественно-политических организаций в направлении физической культуры и спорта, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Трасса будет составлять 1923 метра. Такое расстояние символизирует год основания спортивной отрасли в России. Заявки на участие принимаются Федерацией лыжных гонок Свердловской области.
На объектах уже проводится подготовка трасс и точек общепита. Также прорабатывается культурная программа для тагильчан.
Завершат марафон самые маленькие тагильчане. 12 февраля на площадке ФОК «Президентский» пройдут муниципальные соревнования среди дошкольников. Ожидается, что дистанцию 500 метров преодолеют более 1,7 тысячи детей от 5 до 7 лет.
Всего, по предварительным данным, принять участие в «Лыжне России» планируют 15 тысяч человек.