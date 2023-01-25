Нижний Тагил станет главной площадкой в регионе для гонки «Лыжня России-2023»

Мужчины и женщины продут дистанции в 10 и 5 километров соответственно. Кроме того, в программу мероприятия входит юбилейный забег «СОТКА». В нем будут принимать участие муниципальные служащие, ветераны спорта, победители и призеры международных и всероссийских соревнований, депутаты, представители общественно-политических организаций в направлении физической культуры и спорта, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.