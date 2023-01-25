Открыт набор волонтеров для участия в ПМЭФ-2023

По информации оргкомитета ПМЭФ, 60 волонтеров, отобранных в рамках программы мобильности, будут оказывать помощь в организации форума, который состоится с 7 по 18 июня 2023 года. Им предстоит готовить площадку для мероприятия, сопровождать гостей форума, журналистов, а также работать на тематических стендах. Об этом пишет newsnn.ru.