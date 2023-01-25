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Открыт набор волонтеров для участия в ПМЭФ-2023

25 января 2023, 17:34
Фото: photo.roscongress.org
Ассоциация волонтерских центров и Фонд Росконгресс анонсировали старт набора иногородних волонтеров для участия в Петербургском международном экономическом форуме - 2023 по программе мобильности. Заявку можно подать до 28 февраля включительно.

По информации оргкомитета ПМЭФ, 60 волонтеров, отобранных в рамках программы мобильности, будут оказывать помощь в организации форума, который состоится с 7 по 18 июня 2023 года. Им предстоит готовить площадку для мероприятия, сопровождать гостей форума, журналистов, а также работать на тематических стендах. Об этом пишет newsnn.ru.

Требования к кандидатам следующие: возраст старше 18 лет, российское гражданство, владение английским языком на уровне Upper-Intermediate (B2) и выше. Помимо прохождения регистрации потенциальным волонтерам необходимо подать заявку на отбор на сайте congress.ru. Профессиональный опыт в сфере добровольчества, подтвержденный на платформе DOBRO.RU, станет существенным плюсом.

При выявлении несоответствия вышеуказанным требованиям заявки кандидатов не будут допущены к участию в следующих отборочных этапах. Достойных претендентов ждет онлайн-тестирование на личностные качества и знание английского языка, а также личное интервью, которое пройдет частично на английском. На завершающем этапе отбора волонтеров ждет интервью с оргкомитетом форума.

Кандидаты, успешно прошедшие все этапы отбора, будут обеспечены питанием, проживанием, проездом к месту проведения событий и обратно.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является одним из наиболее крупных деловых событий в мире. Мероприятие проводится уже 26 лет, а начиная с 2006 года проходит под патронатом и при непосредственном участии президента РФ. Медиахолдинг 1MI является официальным информационным партнером ПМЭФ-2023. 

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