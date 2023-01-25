Открыт набор волонтеров для участия в ПМЭФ-2023

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
По информации оргкомитета ПМЭФ, 60 волонтеров, отобранных в рамках программы мобильности, будут оказывать помощь в организации форума, который состоится с 7 по 18 июня 2023 года. Им предстоит готовить площадку для мероприятия, сопровождать гостей форума, журналистов, а также работать на тематических стендах. Об этом пишет newsnn.ru.
Требования к кандидатам следующие: возраст старше 18 лет, российское гражданство, владение английским языком на уровне Upper-Intermediate (B2) и выше. Помимо прохождения регистрации потенциальным волонтерам необходимо подать заявку на отбор на сайте congress.ru. Профессиональный опыт в сфере добровольчества, подтвержденный на платформе DOBRO.RU, станет существенным плюсом.
При выявлении несоответствия вышеуказанным требованиям заявки кандидатов не будут допущены к участию в следующих отборочных этапах. Достойных претендентов ждет онлайн-тестирование на личностные качества и знание английского языка, а также личное интервью, которое пройдет частично на английском. На завершающем этапе отбора волонтеров ждет интервью с оргкомитетом форума.
Кандидаты, успешно прошедшие все этапы отбора, будут обеспечены питанием, проживанием, проездом к месту проведения событий и обратно.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является одним из наиболее крупных деловых событий в мире. Мероприятие проводится уже 26 лет, а начиная с 2006 года проходит под патронатом и при непосредственном участии президента РФ. Медиахолдинг 1MI является официальным информационным партнером ПМЭФ-2023.