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Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Пенсионер упал с моста из-за наледи и умер в больнице в Уфе

Сегодня, 08:11
Фото: администрация Уфы, Mkset
Пожилой человек шел по Шумавцовскому путепроводу в Черниковке, вероятно, поскользнулся на 60-сантиметровой наледи и упал с моста 23 января в обеденное время. За жизнь пенсионера сражались врачи, однако мужчина умер в больнице Уфы.

Сын погибшего Сергей рассказал представителям СМИ, что инцидент случился на глазах у прохожих. Уфимцы якобы уверяли, что виной трагедии стала наледь, которую они оценили в приблизительно 60 сантиметров. После случившегося, со слов мужчины, на мост прибыли сотрудники дорожных служб и начали счищать слой льда.

Редакция Mkset обратилась в мэрию Уфы и получила ответ. Администрация заявила, что снег и лед убираются с Шумавцовского путепровода круглые сутки. По этой причине гололеда там быть не могло и дорожники дополнительных работ не производили.

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#Уфа#Башкирия#Россия#Происшествия#Пенсионер#Умер#Гололед#Больница#Анна Варнакина
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