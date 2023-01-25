Пенсионер упал с моста из-за наледи и умер в больнице в Уфе

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Сын погибшего Сергей рассказал представителям СМИ, что инцидент случился на глазах у прохожих. Уфимцы якобы уверяли, что виной трагедии стала наледь, которую они оценили в приблизительно 60 сантиметров. После случившегося, со слов мужчины, на мост прибыли сотрудники дорожных служб и начали счищать слой льда.
Редакция Mkset обратилась в мэрию Уфы и получила ответ. Администрация заявила, что снег и лед убираются с Шумавцовского путепровода круглые сутки. По этой причине гололеда там быть не могло и дорожники дополнительных работ не производили.