Пенсионер упал с моста из-за наледи и умер в больнице в Уфе

Пожилой человек шел по Шумавцовскому путепроводу в Черниковке, вероятно, поскользнулся на 60-сантиметровой наледи и упал с моста 23 января в обеденное время. За жизнь пенсионера сражались врачи, однако мужчина умер в больнице Уфы.

Сын погибшего Сергей рассказал представителям СМИ, что инцидент случился на глазах у прохожих. Уфимцы якобы уверяли, что виной трагедии стала наледь, которую они оценили в приблизительно 60 сантиметров. После случившегося, со слов мужчины, на мост прибыли сотрудники дорожных служб и начали счищать слой льда. Редакция Mkset обратилась в мэрию Уфы и получила ответ. Администрация заявила, что снег и лед убираются с Шумавцовского путепровода круглые сутки. По этой причине гололеда там быть не могло и дорожники дополнительных работ не производили. Жительница Нижнего Тагила сломала руку из-за наледи возле дома на улице Ильича Узнать подробнее Читайте также: Массовое ДТП на Серовском тракте в Екатеринбурге произошло из-за гололеда Сотрудник поскользнулся перед зданием районной администрации в Тагиле и сломал ногу