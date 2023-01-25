Похороны бойцов ЧВК «Вагнер» без почестей на Урале раскритиковали в Госдуме

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Люди, которые воюют за будущее России и всего человечества, — самые настоящие герои. Они заслуживают воинских почестей, а то, что делают чиновники на местах, — это подлость и бесстыдство, — заявил Сергей Миронов.
Напомним, двух погибших в ходе СВО бойцов ЧВК «Вагнер» отказались хоронить с почестями в Камышловском и Шалинском ГО. Первый погибший Иван Савкин. Молодой человек погиб в конце ноября 2022 года. Второй скончавшийся — Александр Пирогов. Он был судим за кражу. С ним прощание прошло 18 января 2023 года.
Ситуацию с Савкиным Иваном также комментировал глава частной военной кампании Евгений Пригожин. По его словам, он не был в курсе произошедшего и пообещал разобраться в случившемся.