Похороны бойцов ЧВК «Вагнер» без почестей на Урале раскритиковали в Госдуме

Напомним, двух погибших в ходе СВО бойцов ЧВК «Вагнер» отказались хоронить с почестями в Камышловском и Шалинском ГО. Первый погибший Иван Савкин. Молодой человек погиб в конце ноября 2022 года. Второй скончавшийся — Александр Пирогов. Он был судим за кражу. С ним прощание прошло 18 января 2023 года.