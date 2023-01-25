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Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Похороны бойцов ЧВК «Вагнер» без почестей на Урале раскритиковали в Госдуме

Сегодня, 06:24
Фото: 1MI
Отказ в похоронах бойцов ЧВК «Вагнер» без почестей в Свердловской области и других регионах России раскритиковал депутат Госдумы Сергей Миронов. По его мнению, нельзя судить человека по его прошлому.
Люди, которые воюют за будущее России и всего человечества, — самые настоящие герои. Они заслуживают воинских почестей, а то, что делают чиновники на местах, — это подлость и бесстыдство, — заявил Сергей Миронов.

Напомним, двух погибших в ходе СВО бойцов ЧВК «Вагнер» отказались хоронить с почестями в Камышловском и Шалинском ГО. Первый погибший Иван Савкин. Молодой человек погиб в конце ноября 2022 года. Второй скончавшийся — Александр Пирогов. Он был судим за кражу. С ним прощание прошло 18 января 2023 года.

Ситуацию с Савкиным Иваном также комментировал глава частной военной кампании Евгений Пригожин. По его словам, он не был в курсе произошедшего и пообещал разобраться в случившемся.

Погибшего на СВО отказались хоронить с почестями на Урале. Он был судим за кражи
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#Ирина Кирилова#Спецоперация#Критика#Погибшие#ЧВК "Вагнер"#Общество#Новости УрФО#Свердловская область
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