Практика, верхом на лошадях и билет № 6: известные тагильчане о своем студенчестве

«Годы молодые, вместо того, чтобы готовиться к экзаменам, мы женским студенческим коллективом ходили на городской пляж за цирком, загорали, отдыхали. Пришло время экзамена, мы понимаем, что не готовы. Что пришлось сделать: я отлично знаю тригонометрические функции и, как сейчас помню, хотела, чтобы мне попался именно шестой билет. Когда я зашла на экзамен, стала вести себя, как в фильме, беру билет — не шестой, я его кладу, беру следующий билет — не шестой, опять убираю, третий — не шестой. Комиссия говорит: «Все достаточно, вы отвечаете на все эти три вопроса. Можете объяснить, что это было?». Я им: «Я просто ищу шестой билет, чтобы рассказать про тригонометрические функции, я знаю его на зубок, обожаю все эти синусы, косинусы, тангенсы». Мне говорят: «Хорошо, после этих трех вы расскажете еще и про тригонометрические функции». Мне дали выйти на пять минут в коридор, чтобы справиться с эмоциями и настроиться на то, что я без подготовки буду сдавать эти три билета. Одногруппницам объясняю: «Мне за четверых сдавать, вытянула три билета, искала шестой».