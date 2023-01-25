Практика, верхом на лошадях и билет № 6: известные тагильчане о своем студенчестве

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев учился на теплоэнергетическом факультете УПИ. Он стал студентом после службы в армии, совмещая учебу, работу и семейную жизнь.
Сложно что-то выделить, я поступал после армии через рабфак, все друзья тоже после службы. У меня уже была семья и маленькая дочь, поэтому параллельно работал. Ну, и не стало СССР (1989-1995), но открывались новые перспективы, — поделился с корреспондентом TagilCity.ru мэр города.
Руководитель пресс-службы МУ МВД России «Нижнетагильское» Элина Балуца с ностальгией вспомнила свои студенческие годы в Нижнетагильском филиале УПИ.
А какое студенчество без работы в стройотряде, где воспитываются трудолюбие, ответственность за людей, находящихся рядом, и за порученное дело. Я была бойцом, а потом и комиссаром ССО «Улыбка». До сих пор с ностальгией вспоминаю наше стройотрядовское лето, агитбригаду с песнями под гитару. Столько было сделано добрых дел! Спасибо, что вернули к моим добрым воспоминания, — поделилась руководитель пресс-службы полиции.
Ирина Мордвова, директор частного сада «Супер Почемучки», в 1989 году обучалась на педагога младших классов в Нижнетагильском педколледже № 1. Тагильчанка призналась редакции TagilCity.ru, что учеба ей очень нравилась, а особенно запомнились походы на Муринские пруды, костры, игры на гитаре, песни. Студенты той поры ходили в походы на Лисью гору, на нетронутые застройкой Муринские пруды, ездили по окрестным деревням — изучали быт. Особенно нравилось чувствовать себя настоящими учителями на производственной практике. Нашей собеседнице учеба давалась легко — она шла на красный диплом. Но один казус, произошедший на экзамене, Ирине Мордвовой запомнился больше всего.
«Годы молодые, вместо того, чтобы готовиться к экзаменам, мы женским студенческим коллективом ходили на городской пляж за цирком, загорали, отдыхали. Пришло время экзамена, мы понимаем, что не готовы. Что пришлось сделать: я отлично знаю тригонометрические функции и, как сейчас помню, хотела, чтобы мне попался именно шестой билет. Когда я зашла на экзамен, стала вести себя, как в фильме, беру билет — не шестой, я его кладу, беру следующий билет — не шестой, опять убираю, третий — не шестой. Комиссия говорит: «Все достаточно, вы отвечаете на все эти три вопроса. Можете объяснить, что это было?». Я им: «Я просто ищу шестой билет, чтобы рассказать про тригонометрические функции, я знаю его на зубок, обожаю все эти синусы, косинусы, тангенсы». Мне говорят: «Хорошо, после этих трех вы расскажете еще и про тригонометрические функции». Мне дали выйти на пять минут в коридор, чтобы справиться с эмоциями и настроиться на то, что я без подготовки буду сдавать эти три билета. Одногруппницам объясняю: «Мне за четверых сдавать, вытянула три билета, искала шестой».
Все-таки повезло в том, что я в принципе хорошо училась и я настолько настроилась на серьезные ответ. Вышла без подготовки и стала отвечать на все вопросы, ответила четко, нервозное состояние ушло. Я ответила хорошо на три билета, в комиссии заулыбались: «Ну, а теперь тригонометрические функции». Я им графики нарисовала, рассказала. Они говорят: «Блестяще, вы еще раз подтверждаете, что на красный диплом идете уверено». Я вышла, выдохнула, — поделилась Ирина Мордвова с TagilCity.ru.
Ныне директор детского сада признается, что эта забавная ситуация стала для нее очень хорошим жизненным уроком. «Никогда нельзя настраиваться на что-то конкретное». Красный диплом девушка всё-таки получила и сразу после педколледжа отправилась на третий курс педагогического института на факультет педагогики и методики начального обучения. «Детям своим рассказываю про это, и такое в жизни бывает».
Роман Жуков, директор компании «Финист», рассказал историю о своей практике на факультете безопасности жизнедеятельности НТГСПА. Это было в 2004 году, тогда нашему собеседнику было 22 года.
Первое мое высшее образование НТГСПА, учился на ФБЖ. Я после армии устроился в федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков, нужно было высшее образование для получения офицерского звания. У меня уже был техникум, так что я уже пошел на третий курс института, бесплатно. Однажды нужно было проходить педагогическую практику в одной из средних школ, но практику мне проставили без меня, помогли составить отчет по ней, я ее сам не читал, — поделился с TagilCity.ru Роман Жуков.
После практики, объясняет собеседник редакции, кто-то узнал, что Роман — совсем не педагог, и его вызвали на комиссию — с деканом, с преподавателями. Состоялся такой разговор:
— Педагогическую практику проходили?
— Да.
— Что делали, какие мероприятия?
— Я выводил детей в рощу, устраивал детям конкурс.
— Что за конкурс?
— Кто найдет клевер с четырьмя лепестками, тот получит приз.
— Что за приз?
— Я заранее зашел в магазин, купил конфеты — два «киндера «победителям и остальным по леденцу.
— И что дети?
— Были очень активные, носили разные листочки, которые даже совсем не клевер.
— Кто-то нашел?
— Да, было два победителя. Я вручил им конфеты.
Тут вдруг тишина. Все смотрят друг на друга, смотрят на меня. И задают мне такой вопрос:
— А ничего, что педагогическая практика у вас проходила в феврале?
Я смотрю, серьезный только декан, половина терпят: улыбаются, еще чуть-чуть и будут ржать. Я говорю:
— Я клянусь, ни один ребенок не будет мной испорчен, не планирую быть педагогом, мне нужно высшее образование для дальнейшей карьеры. Дайте мне его получить, я далеко не самый худший тут студент.
Они на юморе: «Пусть учится».
Роман признался корреспонденту TagilCity.ru, что с того времени он осознанно подходит к обучению, сейчас — постоянный студент разных школ по направлению экономики.
Всем студентам желаю, чтобы труд по погрызанию гранита, и тот вклад, который они сейчас делают, тратят силы, время, деньги, чтобы это все вернулось хорошими дивидендами в будущем. Желаю, чтобы никогда не пожалели, что проходили это обучение. И чтобы никогда не останавливались в своем обучающем процессе, как говорится «Век живи, век учись», — обратился предприниматель к читателям TagilCity.ru.
Анна Афонасьева, заместитель начальника управления физкультура, спорта и молодежной политики, вспомнила свое обучение в НТГСПА. По ее мнению, студенчество — это самые прекрасные годы в жизни каждого человека. «Время, когда перед тобой открыты все дороги, и ты сам выбираешь, в каком направлении тебе двигаться и развиваться. Время новых открытий, возможностей, побед и знакомств. Свои студенческие годы вспоминаю с теплотой, с трепетом, вспоминаю своих друзей, поездки в колхозы, участие в фестивалях и конкурсах, а их было немало. Много интересных моментов было при сдаче сессии, защите дипломов».
Интересная история вспомнилась: поездка в колхоз в поселке Бызово, буквально второй-третий вечер, мы знакомимся с местными ребятами, которые приезжают к нам на лошадях. Нам, конечно, захотелось покататься, мы с подругой сели на лошадей, и, гарцуя, подъехали к нашим преподавателям, у них был шок. Потому что они были ответственны за наше здоровье и наши жизни. Последующий вечер мы занимались разбором нашего поведения, — вспоминает Анна Афонасьева в беседе с TagilCity.ru.
Особенно ярко наша собеседница вспоминает обучение в магистратуре УрФО на кафедре Организации работы с молодежью, которую она окончила в 2014 году. Студенческая группа была небольшая — три человека. Практически индивидуальное обучение.
Общались с прекрасными преподавателями, и те полученные знания я использую сейчас в своей работе. Хочу в этот праздник пожелать преподавателям успехов, процветания, крепкого здоровья. Ребятам хочу пожелать не останавливаться на достигнутом, всегда идти к своей цели, быть активными, потому что многое, если не все, зависит от самого человека и его инициативы. Живите ярко, дружите, любите, учитесь. Успехов!
Вице-спикер гордумы Нижнего Тагила Алексей Балыбердин учился в Нижнетагильском машиностроительном техникуме, а затем — в Уральском государственном техническом университете по специальности «Машиностроение». Годы в учебных заведениях зампредседателя думы, не задумываясь, называет «самыми лучшими годами в жизни».
Новые знакомства, новые друзья… Как мы ездили на общих автобусах на Вагонку: девушки из пединститута, мальчики из УПИ — так семьи и образовывались, все рядом. Моя будущая супруга тоже заканчивала пединститут, — вспоминает собеседник редакции TagilCity.ru.
Алексей Балыбердин рассказал, что был не отличником, а твердым хорошистом. «Твердая четверка моя оценка». Причем к учебе в техникуме он относился серьезнее и даже окончил с баллом 4,56 — без троек. «Нам хотелось попасть в вуз, получить высшее образование».
В техникуме мне вспоминается преподаватель начальной военной подготовки Сапоговский. Строил нас всегда, проверял, чтобы мужчины обязательно были в галстуке, без галстука не пускал на урок. Запомнилась преподаватель Конышева Галина Викторовна — очень принципиальная была. Чтобы исправить оценку у нее, нужно было действительно исправлять. До сих пор могу написать чертежным шрифтом что угодно, — поделился Алексей Балыбердин.
Экс-депутат гордумы и руководитель школы олимпийского резерва «Юпитер» Александр Долгоруков вспоминает студенческие годы, как и многие наши собеседники, с улыбкой.
Вообще, студенты это определённая каста людей, которая живет по своим законам, меркам. Много интересного можно рассказывать о каждом дне жизни студента. Историй много. Однажды мы сдавали педагогику, решили не готовиться, с товарищами, пришли наобум. Не получилось. Преподаватель вычислил нас, когда задал пару наводящих вопросов. Он сказал: «Ребята, вам придется очень долго учиться и на моем примере покажу, как нужно достигать высот». Все вещи, связанные с обучением, они многогранные, интересные. Где-то взлеты, падения, выживания, наставничество, — поделился с редакцией TagilCity.ru Александр Долгоруков.
Александр поделился с редакцией TagilCity.ru фотографиями, на которых он и его одногруппники спустя много лет собираются на вечере встреч.
Городской портал TagilCity.ru благодарит всех собеседников за истории и фотографии. Мы желаем всем студентам осознанного подхода к своему обучению, а также надеемся, что каждый из вас в полной мере реализует свои знания и умения в будущей профессии.