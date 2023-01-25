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Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Регоператор простил должникам на севере Свердловской области более 300 тысяч рублей

Сегодня, 08:01
Фото: 1MI
Акцию по списанию пени региональный оператор «Рифей» запустил в преддверии Нового года. Возможностью погасить задолженность без процентов воспользовались тысячи жителей севера Свердловской области.

Компания «Рифей» подвела итоги акции «В Новый год — без забот». Согласно правилам, свердловчане могли списать пени при погашении долга за обращение с ТКО. В результате тысячам потребителей удалось уменьшить суммы в платежных документах. Так, жителю Серова после оплаты долга списали пени на сумму более семи тысяч рублей. Аналогичные примеры есть и в других городах.

Для регионального оператора проведение подобной социальной акции — уникальный опыт. Большое количество жителей откликнулись на наш призыв оплатить задолженность и получить новогодний бонус в виде списания пени. По итогам предстоит сделать вывод об экономической эффективности подобных мероприятий в дальнейшем, — отметил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Каждый участник акции узнает итог, когда получит платежный документ за услугу «Обращение с ТКО», то есть в начале февраля.

Вопросы по итогам акции и способам погашения задолженности свердловчане могут задать по номеру горячей линии 8-800-250-32-42 или в «Интернет-приемной» на сайте АО РИЦ.

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#Ульяна Савина#Общество#ТКО#Мусор#Рифей#Новости УрФО
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