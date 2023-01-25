Регоператор простил должникам на севере Свердловской области более 300 тысяч рублей

Компания «Рифей» подвела итоги акции «В Новый год — без забот». Согласно правилам, свердловчане могли списать пени при погашении долга за обращение с ТКО. В результате тысячам потребителей удалось уменьшить суммы в платежных документах. Так, жителю Серова после оплаты долга списали пени на сумму более семи тысяч рублей. Аналогичные примеры есть и в других городах.