Регоператор простил должникам на севере Свердловской области более 300 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Компания «Рифей» подвела итоги акции «В Новый год — без забот». Согласно правилам, свердловчане могли списать пени при погашении долга за обращение с ТКО. В результате тысячам потребителей удалось уменьшить суммы в платежных документах. Так, жителю Серова после оплаты долга списали пени на сумму более семи тысяч рублей. Аналогичные примеры есть и в других городах.
Для регионального оператора проведение подобной социальной акции — уникальный опыт. Большое количество жителей откликнулись на наш призыв оплатить задолженность и получить новогодний бонус в виде списания пени. По итогам предстоит сделать вывод об экономической эффективности подобных мероприятий в дальнейшем, — отметил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Каждый участник акции узнает итог, когда получит платежный документ за услугу «Обращение с ТКО», то есть в начале февраля.
Вопросы по итогам акции и способам погашения задолженности свердловчане могут задать по номеру горячей линии 8-800-250-32-42 или в «Интернет-приемной» на сайте АО РИЦ.