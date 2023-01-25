Родители и дети из Нижнего Тагила сразились на льду в спортивном фестивале

В назначенный день на льду встретились команды из трех человек, которые решили провести выходной день в коньках и спортивной форме, а также посоревноваться друг с другом. Вокруг хоккейного корта столпились скандирующие болельщики, вблизи работала полевая кухня — так и прошел целый день спортсменов, их друзей и близких.