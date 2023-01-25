Родители и дети из Нижнего Тагила сразились на льду в спортивном фестивале

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
В назначенный день на льду встретились команды из трех человек, которые решили провести выходной день в коньках и спортивной форме, а также посоревноваться друг с другом. Вокруг хоккейного корта столпились скандирующие болельщики, вблизи работала полевая кухня — так и прошел целый день спортсменов, их друзей и близких.
Когда на улице начало смеркаться, организаторы подвели итоги фестиваля: победителям и призерам вручили кубки и грамоты, а девушка в костюме белого зайца принесла памятный приз, сообщила представитель ХК «Разведчик» из Нижнего Тагила.
В соревнованиях участвовали 42 команды. Первое место заняли «Накоряковы» — два мальчика и их папа, третье — «Вихрь»: мама, папа и сын вышли на лед для того, чтобы завоевать призовое место.