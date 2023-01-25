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Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Родители и дети из Нижнего Тагила сразились на льду в спортивном фестивале

Сегодня, 04:33
Фото: Алена Титова "ВКонтакте"
Семейный фестиваль "Люблю папу, маму и хоккей"

«Люблю папу, маму и хоккей»: в Нижнем Тагиле прошел семейный спортивный фестиваль

Дети и их родители скрестили клюшки ради веселья и насыщенного времяпровождения в рамках фестиваля «Люблю папу, маму и хоккей». Мероприятие прошло 21 января 2023 года в Нижнем Тагиле по улице Аганичева, 24 в СП «Разведчик».

В назначенный день на льду встретились команды из трех человек, которые решили провести выходной день в коньках и спортивной форме, а также посоревноваться друг с другом. Вокруг хоккейного корта столпились скандирующие болельщики, вблизи работала полевая кухня — так и прошел целый день спортсменов, их друзей и близких.

В хоккей играли по 3 человека в командеВ хоккей играли по 3 человека в команде
Для болельщиков и участников работала полевая кухняДля болельщиков и участников работала полевая кухня
В хоккей играли по 3 человека в команде
Фото: Алена Титова "ВКонтакте"

Когда на улице начало смеркаться, организаторы подвели итоги фестиваля: победителям и призерам вручили кубки и грамоты, а девушка в костюме белого зайца принесла памятный приз, сообщила представитель ХК «Разведчик» из Нижнего Тагила.

Фото: ХК "Разведчик"
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В соревнованиях участвовали 42 команды. Первое место заняли «Накоряковы» — два мальчика и их папа, третье — «Вихрь»:  мама, папа и сын вышли на лед для того, чтобы завоевать призовое место.

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#Анна Варнакина#Дети#Хоккейный клуб#Хоккей#Фестиваль#Спорт#Эксклюзив#Нижний Тагил
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