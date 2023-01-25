Родные обвиняемого в убийстве матери пятерых детей под Алапаевском пришли к Малахову

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Женщине было 36 лет. Она пропала 22 декабря, а вскоре было найдено ее тело. Изначально в полицию о пропаже сообщил бывший муж пропавшей Александр. Позднее он и стал главным подозреваемым в деле. Предварительно известно, что он задушил ее из ревности. Все произошло под Алапаевском. В браке супруги были более 15 лет.
Подозреваемый выдвинул правоохранителям свою версию случившегося. Он сказал, что женщину могли убить грабители, которые недавно орудовали в магазине, в котором она работала. Старший сын Любови также склонялся к этой версии.
Коллеги же сообщили, что угроза как раз могла последовать от бывшего супруга, так как они часто конфликтовали и он поднимал на нее руку. Александр сознался в одном таком эпизоде и сказал, что после этого и последовал развод. Александр даже успешно прошел полиграф.
О смерти Любови Белюштной стало известно 11 января. Ее тело нашли в ельнике на подъезде к Режу. После ночи, проведенной в полиции, Александр заявил, что это он убил Любовь. Также он показал, где произошло убийство и каким образом.
12 января Александра Белюшина заключили под стражу на два месяца. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Мать мужчины не верит, что он совершил убийство и считает, что на него надавили правоохранители. К этой же версии склоняется и его сестра. Семья намерена нанять хорошего адвоката.
Поэтому они поехали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, где журналисты попытались провести собственное расследование.
Эфир можно будет посмотреть на телеканале «Россия-1» 26 января в 16:30 по Москве.