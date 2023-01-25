Родные обвиняемого в убийстве матери пятерых детей под Алапаевском пришли к Малахову

Женщине было 36 лет. Она пропала 22 декабря, а вскоре было найдено ее тело. Изначально в полицию о пропаже сообщил бывший муж пропавшей Александр. Позднее он и стал главным подозреваемым в деле. Предварительно известно, что он задушил ее из ревности. Все произошло под Алапаевском. В браке супруги были более 15 лет.