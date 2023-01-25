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Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Штормовые ветра надвигаются на Нижний Тагил

Сегодня, 09:46
Фото: 1MI

Штормовое предупреждение из-за ветра объявлено в Свердловской области

Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области на 26 января. Синоптики прогнозируют ветра до 27 метров в секунду местами в регионе.

В МЧС рекомендуют соблюдать правила безопасности. В частности, в помещениях нужно закрывать двери и окна, а также соблюдать меры пожарной безопасности. По возможности не рекомендуется включать электроприборы.

На улицах нужно держаться дальше от легких построек, мостов, эстакад, деревьев и прочих объектов. Наибольшую угрозу представляют строящиеся или ремонтируемые здания. Также следует быть внимательнее автомобилистам на дорогах.

О возникновении происшествий или при необходимости оказания помощи граждане могут сообщить о случившемся по номерам 101 или 112.

В Нижнем Тагиле 26 января синоптики прогнозируют ветра с порывами до 18 метров в секунду. При этом сохранится теплая погода. Столбики термометров не опустятся ниже -7 градусов. В течение дня ожидается пасмурная погода, а к вечеру — небольшой снег.

Теплая и ветреная погода ожидаются в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Ветер#Штормовое предупреждение#МЧС#Природа#Эксклюзив#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область
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