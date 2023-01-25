Штормовые ветра надвигаются на Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле 26 января синоптики прогнозируют ветра с порывами до 18 метров в секунду. При этом сохранится теплая погода. Столбики термометров не опустятся ниже -7 градусов. В течение дня ожидается пасмурная погода, а к вечеру — небольшой снег.