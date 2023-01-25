Штормовые ветра надвигаются на Нижний Тагил

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В МЧС рекомендуют соблюдать правила безопасности. В частности, в помещениях нужно закрывать двери и окна, а также соблюдать меры пожарной безопасности. По возможности не рекомендуется включать электроприборы.
На улицах нужно держаться дальше от легких построек, мостов, эстакад, деревьев и прочих объектов. Наибольшую угрозу представляют строящиеся или ремонтируемые здания. Также следует быть внимательнее автомобилистам на дорогах.
О возникновении происшествий или при необходимости оказания помощи граждане могут сообщить о случившемся по номерам 101 или 112.
В Нижнем Тагиле 26 января синоптики прогнозируют ветра с порывами до 18 метров в секунду. При этом сохранится теплая погода. Столбики термометров не опустятся ниже -7 градусов. В течение дня ожидается пасмурная погода, а к вечеру — небольшой снег.