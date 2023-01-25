Следователи проверят врачей после травмирования младенца в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
По словам родителей, из-за врачебной ошибки кусок катетера попал в сердце младенцу. Председатель СУ СК России 25 января поручил проверить информацию о причинении вреда здоровью ребенку. Ранее сообщалось, что застрявший катетер медики извлекли из сердца малыша.
Сын семьи Ивановых родился в Областной детской клинической больнице с весом 1320 граммов. Из-за слишком маленького веса для новорожденного, его отправили в реанимацию. Тогда же ему поставили катетер, но силиконовая трубка оборвалась, и ее кусок остался в вене.
Достать катетер медики не смогли, и он ушел в сердце, рассказали родители пострадавшего. В результате ребенка отвезли в Москву, где кусок катетера врачи достали через вену в ноге. Отец ребенка хочет наказать медиков, допустивших ошибку. Он требует с них три миллиона рублей. В полиции сперва отказали в возбуждении уголовного дела, тогда отец обратился к Бастрыкину.