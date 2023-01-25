Следователи проверят врачей после травмирования младенца в Верхней Пышме

Достать катетер медики не смогли, и он ушел в сердце, рассказали родители пострадавшего. В результате ребенка отвезли в Москву, где кусок катетера врачи достали через вену в ноге. Отец ребенка хочет наказать медиков, допустивших ошибку. Он требует с них три миллиона рублей. В полиции сперва отказали в возбуждении уголовного дела, тогда отец обратился к Бастрыкину.