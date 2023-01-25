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Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Следователи проверят врачей после травмирования младенца в Верхней Пышме

Сегодня, 09:57
Фото: 1MI
В Верхней Пышме следователи проверят врачей, на которых пожаловались родители полугодовалого малыша.

По словам родителей, из-за врачебной ошибки кусок катетера попал в сердце младенцу. Председатель СУ СК России 25 января поручил проверить информацию о причинении вреда здоровью ребенку. Ранее сообщалось, что застрявший катетер медики извлекли из сердца малыша.

Сын семьи Ивановых родился в Областной детской клинической больнице с весом 1320 граммов. Из-за слишком маленького веса для новорожденного, его отправили в реанимацию. Тогда же ему поставили катетер, но силиконовая трубка оборвалась, и ее кусок остался в вене.

Достать катетер медики не смогли, и он ушел в сердце, рассказали родители пострадавшего. В результате ребенка отвезли в Москву, где кусок катетера врачи достали через вену в ноге. Отец ребенка хочет наказать медиков, допустивших ошибку. Он требует с них три миллиона рублей. В полиции сперва отказали в возбуждении уголовного дела, тогда отец обратился к Бастрыкину.

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#Елена Озерова#Дети#Больница#Младенец#Происшествия#Новости УрФО
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