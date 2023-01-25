Суд наказал гранитный карьер под Екатеринбургом за выбросы

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
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Надзорное ведомство выяснило, что юрлицо не установило пылеулавливающих и пылеподавляющих систем в местах погрузки горной массы и готовой продукции на открытых площадках. Породы складывались на открытых площадках. Также не была проведена инвентаризация выбросов и не разработаны мероприятия по уменьшению неблагоприятного воздействия на природу при НМУ. В том числе не был создан и проект санитарно-защитной зоны.
Свердловский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд Екатеринбурга с иском к компании и добился устранения нарушений. Так, в местах добычи строительного камня появилась санитарно-защитная зона, была проведена инвентаризациях стационарных выбросов и разработана программа действий при НМУ, а на местах перегрузки горных масс появилась пылеулавливающая система — аспирационный узел. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.