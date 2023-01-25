Суд наказал гранитный карьер под Екатеринбургом за выбросы

Надзорное ведомство выяснило, что юрлицо не установило пылеулавливающих и пылеподавляющих систем в местах погрузки горной массы и готовой продукции на открытых площадках. Породы складывались на открытых площадках. Также не была проведена инвентаризация выбросов и не разработаны мероприятия по уменьшению неблагоприятного воздействия на природу при НМУ. В том числе не был создан и проект санитарно-защитной зоны.