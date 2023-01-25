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Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Суд наказал гранитный карьер под Екатеринбургом за выбросы

Сегодня, 10:08
Фото: 1MI

Суд обязал гранитный карьер под Екатеринбургом установить санитарно-защитную зону

Гранитный карьер в поселке Северка под Екатеринбургом сбрасывал в атмосферу вредные выбросы и попал в поле зрения природоохранной прокуратуры. Предприятие АО «Северский гранитный карьер» нарушил природоохранное законодательство в ходе эксплуатации 31 стационарного источника выбросов.

Надзорное ведомство выяснило, что юрлицо не установило пылеулавливающих и пылеподавляющих систем в местах погрузки горной массы и готовой продукции на открытых площадках. Породы складывались на открытых площадках. Также не была проведена инвентаризация выбросов и не разработаны мероприятия по уменьшению неблагоприятного воздействия на природу при НМУ. В том числе не был создан и проект санитарно-защитной зоны.

Свердловский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд Екатеринбурга с иском к компании и добился устранения нарушений. Так, в местах добычи строительного камня появилась санитарно-защитная зона, была проведена инвентаризациях стационарных выбросов и разработана программа действий при НМУ, а на местах перегрузки горных масс появилась пылеулавливающая система — аспирационный узел. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Выбросы#Экология#Добыча#Камень#Прокуратура
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