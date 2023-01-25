В 11 раз упало число пойманных мобильной станцией УГМС превышений выбросов в Тагиле

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Всего за год специалистами мобильной экологической лаборатории было отобрано по 50 проб в каждой из двух точек в поселке Северном — на улицах Щорса, 24 и Бирюзовая, 6.
6 апреля замеры показали превышение озона в размере 1,1 ПДК в точке на улице Бирюзовая. В другие два дня (конкретные даты в отчете не указаны) там же наблюдались превышения среднесуточной нормы железа — до 1,2 раза.
Концентрации взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота, оксида
азота, сероводорода, фенола, свинца, аммиака, формальдегида, марганца, кадмия, меди, никеля, хрома общего и цинка не превышали соответствующих значений ПДК, — говорится в отчете о работе мобильной лаборатории «Уральского УГМС».
Однако в отчете УГМС не указано, сколько дней и по какому графику отбирались данные 50 проб. Для уточнения редакция TagilCity.ru направила в ведомство официальный запрос.
Годом ранее за девять месяцев работы передвижная лаборатория ловила превышение выбросов 33 раза. Это были взвешенные вещества, фенол, бензапирен, железо и медь.
Напомним, в прошедшем году жители Нижнего Тагила 165 дней из 365 дышали воздухом с превышением отравляющих веществ. Самым грязным районом был Сухоложский поселок.